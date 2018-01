Al Teatro dei Rinnovati la stella del flamenco Patricia Guerrero

Dopo il tutto esaurito a Roma arriva a Siena “Catedral”, lo spettacolo di danza vincitore alla Biennale di Siviglia 2016

La star internazionale Patricia Guerrero il 19 gennaio a Siena con il suo meraviglioso “Catedral”, vincitore del premio miglior spettacolo alla XIX Biennale di flamenco di Siviglia. Al Teatro Comunale dei Rinnovati, all'interno della sezione Danza, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, al quale hanno dato ampio spazio anche alcuni telegiornali nazionali, e registrato, qualche giorno fa, il tutto esaurito all'Auditorium Parco della Musica di Roma.Con la coreografia di Patricia Guerrero, sul palco l'energia travolgente dei danzatori Maise Márquez, Ana Agraz, Mónica Iglesias, del tenore Diego Pérez, del controtenore Daniel Pérez, della voce José Ángel Carmona, accompagnati dalla chitarra di Juan Requena e dalle percussioni di Agustín Diassera e David “Chupete”.Luce, suono e danza in “Catedral” si fondono creando un mondo irreale e simbolico, nel quale si muovono presenze femminili e immagini. La luce entra in scena come dalle finestre delle cattedrali ricreando veri e propri spazi sacri nei quali “la donna” attraverso la danza ritrova se stessa, in una ritualità liturgica che a tratti si fonde con ambientazioni oniriche. Il mondo sacro e quello profano sono legati dalla forte presenza dei suoni e della musica dal vivo, che insieme agli altri elementi rendono lo spettacolo un momento per elevarsi, lasciarsi andare, liberarsi dai dogmi della vita reale.Biglietti acquistabili online e in vendita telefonica (tel 0577 292615/14 dalle 9.30 alle 12.30), esclusi i giorni di apertura della biglietteria del Teatro. Vendita diretta presso il Teatro dei Rinnovati (info in orari di apertura tel. 0577 292265) giovedì 18 gennaio dalle 17 alle 20 e venerdì 19 gennaio dalle 16 fino all’inizio dello spettacolo.