Con ''Controvento – Upwind'' inizia ''Fa...volare'', la rassegna teatrale dedicata ai bambini

L’appuntamento è per sabato 20 gennaio al Teatro dei Rozzi

Con Controvento – Upwind , in scena sabato prossimo 20 gennaio al Teatro dei Rozzi alle ore 16 e alle ore 18, inizia "Fa… volare" la rassegna teatrale dedicata ai bambini.Il nuovo spettacolo di Michele Cafaggi, clown e attore che da molti anni lavora con la tecnica delle bolle di sapone. Ogni rappresentazione nasce da una ricerca sulle tecniche, gli oggetti e le storie da raccontare. Spettacoli senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dar vita a esibizioni di raffinato divertimento adatto a un pubblico di ogni età.Il protagonista di Controvento è un aviatore, un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propostiti a costo di dover sacrificare le cose a lui più care in un viaggio al di là dei confini terrestri. Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato.Biglietti, acquistabili fino ad un massimo di cinque, al costo di 4 euro (posto unico non numerato) già in vendita online su www.comune.siena.it >servizi online>biglietteria teatri e musei, oppure a partire dalle ore 15 del giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro.Info: ufficio prenotazioni 0577 292615/14 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ufficio teatri 0577 292225/24.