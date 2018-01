Marco Falagiani a SpazioSiena

Marco Falagiani presenta a SpazioSiena “Quadri di note”, domenica 21 gennaio (ore 18, ingresso gratuito). Nel concerto saranno eseguiti brani dedicati a personaggi storici o dell'attualità, oltre alla colonna sonora del film Mediterraneo (Premio Oscar 1992).Saranno riproposte, attraverso le note, le figure di Marco Pantani, Cassius Clay, Napoleone Bonaparte, Galilei, Don Milani e tanti altri fino ad una struggente Mia Martini e ovviamente, le note del famoso film. Lo spettacolo sarà un modo originale, grazie alla alla splendida voce di Valentina Galasso, per ricordare le canzoni composte per artisti famosi che hanno vinto o partecipato al Festival di Sanremo negli ultimi 25 anni. Sono di Falagiani brani come Gli uomini non cambiano, cantata da Mia Martini, Non amarmi del duetto Aleandro Baldi e Francesca Alotta, canzone vincitrice del festival di Sanremo 1993, Passerà, ideata dallo stesso Baldi.Marco Falagiani ha collaborato con i maggiori artisti della musica leggera italiana, come Baglioni, Bongusto, Morandi, Oxa, Pupo, Tozzi, Stadio e Moro, oltre ai citati Martini e Baldi. Con questa iniziativa, SpazioSiena si conferma un contenitore eclettico e vitale, ormai un punto di riferimento cittadino. Luogo di spettacoli, incontri, spazio espositivo, continua con la sua attività. La serata con Falagiani coincide con l’ultimo giorno di apertura della mostra ”Spazi sulla cometa”. Prossimamente, nuove mostre e iniziative.