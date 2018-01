La prima nazionale di ''The Brides Reloaded'' sul palco dei Rozzi per il Festival Siena Città Aperta

Lo spettacolo, inserito nella stagione dei Teatri di Siena 2017/18, nasce dalla collaborazione tra il collettivo Teatro Siena e il David Glass Ensemble

Un gruppo di donne in abiti da sposa lottano, danzano, evocano e invocano dinanzi alla fine della storia. Chiuse nel fatiscente Palazzo della Sopravvivenza, attenderanno invano, attraverso il susseguirsi delle stagioni, uno sposo che non arriverà mai.La prima nazionale di “The Brides reloaded” è in programma al Teatro dei Rozzi martedì prossimo, 23 gennaio, con inizio alle 21.15, per la stagione dei Teatri di Siena 2017/18.Diretto dal regista angloamericano David Glass, nasce dalla collaborazione tra il Collettivo Teatro Siena e il David Glass Ensemble e porta in scena quel “principio femminile” che ha radici nella parte più viscerale, nelle emozioni e nell’immaginazione del pubblico stesso.La modalità espressiva, quella del teatro fisico, mostra l’intensa ricerca della disperazione e della bellezza che la donna può impersonare, effettuata nel corso delle lunghe sessioni creative e di prova.Le interpreti sono Rita Ceccarelli, Silvia Priscilla Bruni, Margherita Fusi, Stefania Tacconi, Vittoria Vigni, Lucia Donati, Giulia Marchetti, Olimpia Marmoross, Elisa Bartoli, Alessandra Fantoni, Simona Parravicini e Lok Kan. Direzione musicale di Alberto Massi.La prevendita online dei biglietti è attiva fino alla mezzanotte di lunedì 21 nella sezione web “Biglietteria teatri, musei e bottini storici” del servizi online del sito www.comune.siena.it La vendita diretta al Teatro dei Rozzi sarà in funzione martedì 23 a partire dalle 18; in questo stesso orario, informazioni allo 0577 46960.Il cartellone completo della stagione Teatri di Siena 2017/18 è online nel sito istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso La Città>Cultura>Teatri> Stagione teatrale 17-18.