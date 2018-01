Domenica di festa a Siena con doppio appuntamento a teatro e nuovo percorso for kids al SMS

Alle ore 11, nuova tappa di ‘A Piccoli Passi’ alla scoperta di Fonte Gaia per i piccoli esploratori della città

Serata dedicata al teatro con le performance ai Rinnovati e a TeatrO2 di viale Toselli

La domenica 21 gennaio a Siena sarà una lunga giornata da vivere alla scoperta della storia e dei personaggi della città. Per tutti gli appassionati di antiquariato appuntamento in Piazza del Mercato per andare a caccia, fino alle ore 20, degli oggetti più belli tra i banchi del tradizionale mercato mensile.Bimbi a caccia dell’acqua con il percorso al Sms. Alle ore 11 appuntamento al Santa Maria della Scala, in Piazza del Duomo, per i piccoli esploratori della città che si appresteranno a vivere una nuova avventura nei sotterranei dell’antico ospedale per andare alla scoperta di Fonte Gaia, l’acqua più importante di Siena. Sarà l’occasione per parlare anche delle varie ingegnose soluzioni adottate dai senesi per procurare l’acqua alla propria città. L’evento fa parte della rassega ‘A Piccoli Passi’, è a pagamento e su prenotazione. Il costo è di 6 euro per ogni bambino, gratis per il primo accompagnatore, 6 euro per un eventuale secondo accompagnatore, più il biglietto di ingresso del museo per gli adulti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o usare WhatsApp 334 8418736, oppure scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Domenica 21 gennaio doppio appuntamento a teatro. Alle ore 17 il Foyer del Teatro Rinnovati ospita ‘Caterina Bueno: la voce dei vinti’. L’evento che rientra nell’ambito della II edizione Siena Città aperta è una produzione dell’Associazione Culturale “Le radici con le ali”. A dieci anni dalla sua scomparsa verrà portato in scena il lavoro di ricerca della cantante Caterina Bueno attraverso i canti legati alle ingiustizie e alle sofferenze del carcere e a tutte le situazioni di emarginazione sociale. I canti saranno contestualizzati con letture tratte da interviste e da contributi di intellettuali che l’hanno conosciuta e frequentata durante la sua carriera artistica. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Progetti culturali al numero 0577 292148, oppure consultare il sito www.comune.siena.it/CittaAperta. L’appuntamento a teatro si rinnova presso il TeatrO2, di Viale Toselli dove dalle ore 21.15 andrà in scena ‘Cajka. Il gabbiano’ di Anton Čechov per la regia Mila Moretti. Lo spettacolo è a pagamento. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 371 3651811, scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e visitare il sito www.teatro2.org.Info. Il cartellone degli eventi è promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena e su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.