A Siena gusto e passioni con le lezioni di cucina e il teatro

Lunedì 22 e martedì 23 gennaio tanti nuovi appuntamenti ai fornelli con pasta brioche, torte e pane

Doppio appuntamento a teatro, lunedì 22 con ‘Caja. Il Gabbiano’ e martedì 23 con ‘The Brides reloaded’

La magia del teatro, la storia e il gusto delle ricette di una volta tornano a scaldare Siena, anche lunedì 22 e martedì 23 gennaio, in occasione del ricco cartellone di eventi organizzato dal Comune di Siena, con main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena.Il programmma di lunedì 22 gennaio: i segreti delle brioches e la Rivoluzione d’Ottobre a teatro. Il calendario di eventi di lunedì 22 gennaio sarà aperto dal profumo della pasta brioche nei locali di The International Chef Academy of Siena, in Via Lippo Memmi. Dalle ore 18, appuntamento con la lezione della scuola di cucina senese per cimentarsi in una ricetta ideale da gustare sia a colazione che per merenda. I corsi sono a pagamento e per le prenotazioni è possibile chiamare i numeri di telefono 0577280121, 3421110956, o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Dopo la pausa golosa sarà possibile rivivere l’epoca della Rivoluzione russa con ‘Caja. Il Gabbiano’ di Antòn Cechov. Lo spettacolo teatrale, in programma alle ore 21.15, sarà ospitato dal TeatrO2, in Viale Toselli. La performance per la regia di Mila Moretti ripercorrerà gli eventi tumultuosi del passato a cento anni dalla Rivoluzione di Ottobre. Lo spettacolo è a pagamento. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 371 3651811, scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e visitare il sito www.teatro2.org.Il programma di martedì 23 gennaio: incontro con la storia, lezioni golose e amori difficili sul palco dei Rozzi. Il programma di eventi di martedì 23 gennaio si aprirà alle ore 17 con l’incontro dedicato al libro ‘La battaglia di Montaperti’, di Duccio Balestracci negli spazi dell’Accademia dei Fisiocritici. L’iniziativa è a ingresso libero. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 47002, scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o consultare il sito www.fisiocritici.it. Protagonisti della giornata saranno i sapori della tradizione con i corsi ai fornelli delle scuole di cucina senesi. Dalle ore 18 presso The International Chef Academy of Tuscany, in Via Lippo Memmi sarà possibile scoprire le tecniche e la lievitazione delle torte da forno, mentre alle ore 19 la Scuola di Cucina di Lella, in Via Fontebranda, farà scoprire agli aspiranti chef tutti i segreti della preparazione del pane fatto in casa. I corsi sono a pagamento. Per informazioni e per prenotare le lezioni della International Chef Academy of Tuscany è possibile chiamare i numeri di telefono 0577280121, 3421110956. Per informazioni e iscrizioni al corso della Scuola di Cucina di Lella è possibile chiamare i numeri 0577 46609, 338 8682801, scrivere una mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o consultare il sito www.scuoladicucinadilella.net. La giornata sarà chiusa dagli amori non corrisposti delle tredici spose di ‘The Brides Reloaded’, lo spettacolo in programma al Teatro dei Rozzi. Dalle ore 21.15 la pièce di David Gass accenderà il palco del teatro in Piazza Indipendenza, per portare in scena le passioni più profonde del genere femminile tra attese, disincanto e disperazione.Info. Il cartellone degli eventi è promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.