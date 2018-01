Stasera il concerto di Amaury Cambuzat alla Birreria La Diana

Il fondatore degli Ulan Bator per un’imperdibile data a Siena del suo nuovo tour

Imperdibile appuntamento questa sera, lunedì 22 gennaio, alla Birreria La Diana (via della Stufa Secca, 1) quando a partire dalle ore 22 si esibirà Amaury Cambuzat (ingresso gratuito), fondatore e leader storico degli Ulan Bator.Con il suo nuovo spettacolo Amaury Cambuzat propone un set con brani completamente riarrangiati in versione acustica che hanno segnato la storia degli Ulan Bator. Per questo giro di concerti ci sarà una nuova scaletta che includerà anche brani dei due ultimi lavori: Abracadabra (2016) e Stereolith (2017).Il polistrumentista francese fonda gli Ulan Bator nel 1993, la sua sarà una produzione infaticabile, che può annoverare ben dieci album sotto il marchio Ulan Bator. Fin dal 1996 collabora con la storica formazione dei tedeschi faUSt; registra due album col side-project Chaos Physique e tre album solisti. Tutta la sua discografia colleziona un ampio consenso trasversale, di pubblico e critica.Ha collaborato con nomi noti della scena indipendente internazionale come Robin Guthrie (Cocteau Twins), Michael Gira (The Swans), James Johnston (PJ Harvey, Gallon Drunk, Bad Seeds), Nikki Sudden (Swell Maps), e in Italia con Egle Sommacal & Emidio Clementi (Massimo Volume).