Ultime battute per il cartellone degli eventi a Siena

Mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio shopping al Mercato e appuntamenti golosi con le scuole di cucina senesi

Ultime settimane per approfittare degli eventi in città tra shopping, gusto e incontri letterari. Dalle stoffe ai sapori del territorio, dalle lezioni ai fornelli ai racconti della storia senese, anche mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio sarà possibile scoprire la bellezza di un patrimonio unico come quello di Siena.Mercoledì 24 gennaio, shopping, dolci e incontri. Per chi è alla ricerca di sconti e occasioni nel periodo dei saldi, mercoledì 24 gennaio, torna il tradizionale appuntamento con il Mercato delle merci. Dalle ore 7.30 alle ore 14, sarà possibile rinnovare il proprio look e scoprire i prodotti tipici del territorio tra i banchi allestite in Via XXV Aprile. Il pomeriggio spazio alla cucina, con le lezioni ai fornelli di The International Chef Academy of Tuscany, in Via Lippo Memmi. Dalle ore 18 alle ore 21, appuntamento per scoprire tutti i segreti delle preparazioni dei dolci al cucchiaio, proposte degli chef dell’accademia toscana. Il corso è a pagamento e per le prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0577280121, 3421110956, o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Giovedì 25 gennaio tornano protagoniste le sfide ai fornelli. Piatti croccanti e sapori invernali saranno le proposte culinarie delle scuole di cucina senesi. Il pomeriggio di giovedì 25 gennaio si aprirà, dalle ore 18, nella cucina di The International Chef Academy of Tuscany, per approfondire le tecniche di cottura per la preparazione dei cibi fritti. I corsi sono a pagamento e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare i numeri di telefono 0577280121, 3421110956, o scrivere a una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . A chiudere la giornata di giovedì sarà sempre la buona cucina con il corso ‘La polenta in mille modi’ della Scuola di cucina di Lella, in Via Fontebranda. Dalle ore 19, appuntamento goloso per scoprire gli ingredienti e l’impasto di una antica ricetta della tradizione. Il corso è a pagamento. Per prenotare la lezione è possibile chiamare i numeri 0577 46609, 338 8682801 e scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Info. Il cartellone degli eventi è promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.