Teatri di Siena 2017/2018: Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere interpreti d'eccezione de ''Il padre''

Da venerdì 26 a domenica 28, sul palco dei Rinnovati, lo spettacolo di Piero Maccarinelli riadattato dal testo originario di Florian Zeller

Con le interpretazioni d’eccezione di Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere, la stagione dei Teatri di Siena 2017/18 prosegue con “Il padre”, lo spettacolo prodotto da Goldenart Production in programma al Teatro dei Rinnovati, per la sezione di prosa, venerdì 26 e sabato 27, con inizio alle ore 21.15, e domenica 28 alle 17.La sceneggiatura, riadattata dal regista Piero Maccarinelli dal testo originario di Florian Zeller, narra l’evoluzione del rapporto tra un padre e sua figlia causata dal progressivo insorgere del morbo di Alzheimer. Andrea è un uomo molto attivo, nonostante l’età, ma la sua autonomia regredisce a tal punto che Anna, per tutelarne il benessere e la sicurezza, lo invita a stabilirsi a casa sua. Con il tempo, i punti di riferimento, i ricordi e la felicità della famiglia vanno scomparendo, fino a che la figlia è costretta a dover assumere decisioni al posto del padre e contro la sua volontà.Lo spettacolo, che annovera anche le partecipazioni di David Sebasti, Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo e Riccardo Floris, riesce a descrivere una situazione che, seppur tragica per la crescente mancanza di comunicazione causata dalla perdita di memoria, viene affrontata con leggerezza e con amara e pungente ironia.La prevendita dei biglietti online è attiva fino alla mezzanotte di mercoledì 24 nella sezione “Biglietteria Teatri, Musei e Bottini storici” del sito www.comune.siena.it; dalle 9.30 alle 12.30 di domani, martedì 23, e di mercoledì 24, è inoltre possibile telefonare ai numeri 0577 292614-15.La vendita diretta al botteghino dei Rinnovati sarà in funzione giovedì 25, dalle 17 alle 20; venerdì 26 e sabato 27, a partire dalle ore 16, e domenica 28, dalle 15. In queste stesse fasce orarie, informazioni allo 0577 292265.Il cartellone completo della stagione Teatri di Siena 2017/18 è online nel sito istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso La Città>Cultura>Teatri>Stagione teatrale 17-18.