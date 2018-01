Castelnuovo: al Teatro Alfieri va in scena La cena perfetta

Appuntamento sabato 27 gennaio con Daniela Morozzi, Blas Roca Rey e Nini Salerno

La stagione teatrale al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga riparte con La cena perfetta in compagnia di Daniela Morozzi, Blas Roca Rey e Nini Salerno. L’appuntamento è per sabato 27 gennaio, alle ore 21.15, e fa parte del cartellone promosso da Comune castelnovino e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.Lo spettacolo. La cena perfetta di Sergio Pierattini porta sul palcoscenico una commedia ricca di spunti drammatici, comici e grotteschi ambientata in un ristorante in una zona periferica di Parigi. Per Lucia e Salvatore, i protagonisti, la “cena perfetta” è quella che desidererebbero valesse il riconoscimento della ambita Stella Michelin per il loro locale. I due, lui siciliano e lei fiorentina, sono andati nella capitale francese per aprire insieme il Girgenti, un ristorante in cui si mangia bene ed è sempre pieno, ma è anche fonte di crisi economica a causa di iniziative e calcoli azzardati da parte di Salvatore.I prossimi appuntamenti. La stagione teatrale castelnovina tornerà sabato 24 febbraio con la serata letteraria dedicata a Lucrezio: la natura della poesia, mentre lo spettacolo I racconti del Bar Sport di Stefano Benni in compagnia di Lorenzo Baglioni, previsto per sabato 10 febbraio, è stato posticipato a venerdì 6 aprile per gli impegni dell’attore cantante al prossimo Festival di Sanremo. Il cartellone del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” proseguirà fino a marzo ed è disponibile sui siti www.teatrovittorioalfieri.com Informazioni. I biglietti possono essere prenotati presso la segreteria del teatro - contattando il numero 0577-351345 dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e il sabato dalle ore 10 alle ore 19 - e possono essere ritirati in biglietteria la prima sera di spettacolo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335-6188690 oppure all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .