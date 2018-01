Siena, gli attori detenuti in scena con #ApritiSesamo

Lo spettacolo, inserito nel cartellone del Festival Siena Città Aperta, è in programma il 26 gennaio nel Carcere di Santo Spirito

Una rilettura de “Le Mille e la Notte” che vedrà i detenuti del carcere di Santo Spirito pronunciare la frase “Apriti Sesamo”, a simboleggiare l’apertura di una porta dietro alla quale si nasconde un tesoro. Parte da qui lo spettacolo teatrale dal titolo #ApritiSesamo, messo in scena dall’Associazione Culturale Sobborghi Onlus e inserito nella rassegna Siena Città Aperta, che avrà uno scenario del tutto inconsueto come la Casa Circondariale di Siena e sul palco, insieme agli attori-detenuti, Serena Cesarini Sforza e Federica Barrasso.Una pièce che è “un momento social che coinvolgerà anche il pubblico – racconta il regista Altero Borghi -: a tutti chiederemo cosa vuol dire per loro Apriti Sesamo e quale tesoro si aspettano di trovare dietro la porta”. Ad aprire lo spettacolo, poche ma importanti domande: “Dovrete scegliere da quale porta passare? Quale sarà quella giusta? Quale quella sbagliata? Non sarà possibile tornare indietro e cambiare. Per scegliere dovrete scrivere, per passare dovrete esprimere una parola, un pensiero: Apriti Sesamo”. Una storia dove si alterneranno momenti divertenti a scene più intense e retrospettive che vedranno una sorpresa finale nel desiderio che sarà realizzato dal Genio della lampada…#ApritiSesamo andrà in scena il 26 gennaio alle ore 17 (repliche 16 febbraio, 9 marzo e 27marzo alle ore 16) ed è a ingresso libero ma per partecipare è necessario inviare copia del documento d’identità al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro una settimana prima della data dello spettacolo prescelto. Per poter assistere alla prima è dunque necessario inviare la mail entro il 19 gennaio.