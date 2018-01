Al Politeama Marianella Bargilli è ''La Signora delle Camelie''

Martedì 30 gennaio, alle 21 lo spettacolo tratto dall’opera di Dumas Fils

Sul palco Marianella Bargilli, Ruben Rigillo, Silvia Siravo e Carlo Greco

Una storia d’amore senza tempo che riporta alle atmosfere parigine del primo Ottocento. La signora delle Camelie, un classico intramontabile di Alexandre Dumas Fils a cui Verdi si ispirò per La Traviata, è il prossimo spettacolo della stagione congiunta dei Teatri della Valdelsa. L’appuntamento è per martedì 30 gennaio alle 21. Sul palco volti noti del teatro e del piccolo schermo, Marianella Bargilli, Ruben Rigillo, Silva Siravo e Carlo Greco per la regia di Matteo Tarasco.La Signora delle Camelie. Protagonista è Margherita Gautier, la più bella cortigiana di Parigi, conosciuta come ‘la signora delle camelie’, i fiori che tiene con sé quando si reca a teatro e che diventano il simbolo della sua disponibilità al corteggiamento. Conti, duchi, personaggi altolocati sono i suoi amanti e protettori fino a quando non incontra Armando e, per amore, decide di cambiare vita. Il personaggio è ispirato a Marie Duplessis, una celebre figura di cortigiana divenuta contessa di Perrégaux. Un viaggio nel profondo dell’animo umano, dove le contraddizioni più aspre si fondono, in un gioco continuo tra Eros e Thanatos, amore e disperazione.PIATTOTEATRO. La sera dello spettacolo torna l’iniziativa promossa dal Teatro Politeama in collaborazione con l’Associazione Via Maestra e con alcuni ristoratori del centro di Poggibonsi. Tante possibilità diverse per tutti gli abbonati e gli spettatori della stagione teatrale Politeama per poter cenare in centro prima o dopo gli spettacoli con menù ad hoc pensati per una cena gustosa e veloce a prezzi promozionali (i locali aderenti e i menù saranno consultabili a breve nell’apposita sezione del sito www.politeama.info ).Biglietti. I biglietti sono disponibili in prevendita e possono essere acquistati presso il Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6, Poggibonsi sabato dalle 16 alle 19 e il giorno dello spettacolo dalle 18. Grazie alla biglietteria integrata è possibile acquistare i biglietti anche presso le casse del Boccaccio di Certaldo e del Popolo di Colle di Val d’Elsa. È inoltre disponibile la prevendita online sul sito www.politeama.info La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze ed Elsauto Centrocar.Informazioni su www.politeama.info o per mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonando al numero 0577-983067.