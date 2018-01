X Edizione FDM, Festa del Motore Chianti Bike & Motor Show

Arrivata alla X Edizione, dopo 9 anni di successi e nata dalla passione di un gruppo di ragazzi, la nuova edizione sarà nuovamente organizzata tra Siena e Firenze, nel cuore della Toscana

La X edizione della Festa del Motore rappresenta un traguardo, un obiettivo raggiunto! Dopo la IX edizione ricchissima di attività e spettacoli per gli amanti dei motori, sarà un'ulteriore sfida migliorare ancora i contenuti.L'obiettivo sarà sempre quello di continuare a lavorare sulla divulgazione nazionale attirando da tutta Italia gli appassionati per una kermesse di 3 giorni in un'area di 100.000mq tra sterrato e asfalto.L'iniziativa si basa sulla valorizzazione della passione per la moto quale motivo di aggregazione, intrattenimento e socializzazione, ponendo sempre grande attenzione alle tematiche relative alla sicurezza stradale ed allo sviluppo di una vera e propria “cultura” in materia di prevenzione.L'aspetto vincente è l'interazione con il pubblico che può utilizzare in prima persona le varie piste con i propri mezzi, provando gli ultimi modelli, in funzione di co-pilota su auto da drift e 4X4 oltre a... l'esperienza di un volo in elicottero.Ormai da anni la Federizione riunisce e catalizza la passione, l'entusiasmo e l'impegno di molte persone provenienti da vari ambiti associativi legati alle due e quattroruote, con l'obiettivo di migliorare di anno in anno l’iniziativa, grazie anche al contributo di tutti coloro che decidono di investire esperienza e risorse nella realizzazione della stessa. Le associazioni sportive che vorranno presentare le proprie attività o discipline durante la nostra Festa saranno le benvenute.Tante le opportunità per gli sponsor: brandizzazione auto da drift e di altre discipline, brandizzazione corner in zona street food, brandizzazione hostess per distribuzione materiale e car/motor wash, spazi espositivi di varia metratura, inserzione logo su sito e pagina facebook dell'evento, etc.Non solo, programmi di comunicazione particolari per soddisfare le esigenze di ogni singola Azienda (attività private con inviti personalizzati, esibizione in pista di mezzi monomarca con possibilità di prova, raduni etc.).Non vi scordate di seguirci sulla nostra pagina facebook FESTA DEL MOTORE SIENA FDM.