Per ''Fa...volare'' Il gatto con gli stivali al Teatro dei Rozzi

L’appuntamento con la rassegna teatrale dedicata ai bambini è per il 3 febbraio

Per “Fa… volare” sabato prossimo, 3 febbraio, alle ore 16 e in replica alle 18, al Teatro dei Rozzi va in scena Il gatto con gli stivali, una produzione dell’Accademia Perduta con la regia di Claudio Casadio.Lo spettacolo di Marcello Chiarenza, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, con Mariolina Coppola e Maurizio Casali, ripropone una favola nota. E’ la storia di un vecchio mugnaio che decide di lasciare mulino e asino ai due figli maggiori, mentre al più piccolo, non avendo altro, lascia un gatto che si rivelerà ben presto molto speciale perché capisce, parla e ragiona. Infatti chiede subito al suo nuovo padrone un sacco di farina vuoto e un paio di stivali... Per farne cosa? Il giovane mugnaio decide di fidarsi del suo gatto e si ritroverà, senza quasi accorgersene, proprietario di un castello e sposo di una principessa.Il magico e sorprendente impianto scenografico dello spettacolo è rappresentato da una pedana inclinata che all’inizio è un mulino con pale a vento, poi castello, poi ancora campi coltivati e giardini fioriti; una pedana da cui si aprono piccole botole che svelano uno stagno su cui passeggia un fenicottero, tane e altre trappole da cui il gatto pesca pesci, cattura conigli e fagiani da portare in dono al Re.Biglietti, acquistabili fino ad un massimo di cinque, al costo di 4 euro (posto unico non numerato) in vendita online su www.comune.siena.it >servizi online>biglietteria teatri e musei, oppure a partire dalle ore 15 del giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro.Info: ufficio prenotazioni 0577 292615/14 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ufficio teatri 0577 292225/24, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.