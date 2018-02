La musica del Franci festeggia il Capodanno Cinese ai Rozzi

Il concerto è in programma venerdì 9 febbraio, ore 17, sulle note di Bizet, Donizetti, Bellini e Puccini

La musica del Franci festeggia il Capodanno Cinese con un concerto in programma venerdì 9 febbraio al Teatro dei Rozzi. Per l’occasione i giovani talenti del Conservatorio senese parteciperanno alle celebrazioni per l’anno lunare "del cane" con una performance musicale che metterà in scena, dalle ore 17, i più grandi compositori di tutti i tempi. Il concerto rientra tra le azioni di scambio e collaborazione tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, la città partner di Nantong (RPC) e il Dipartimento d'Arte dell'Università di Nantong.Il programma musicale della serata. Il concerto metterà in scena musiche eseguite con strumenti tradizionali cinesi dai docenti del Dipartimento d'Arte dell'Università di Nantong. Un mix di note e suggestioni per un’ampia carrellata che ripercorrerà il repertorio operistico, la tradizione musicale europea, italiana e toscana con musiche di Georges Bizet, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini e Giacomo Puccini. Sul palco dei Rozzi si esibirà la classe di canto di Laura Polverelli, rappresentata da Domitilla Lai, Charlotte Couleau e Mengqing He, accompagnate al pianoforte da Matteo Canalicchio e Rocco Roca-Rey. Ospite speciale della serata sarà la soprano Antonella Gozzoli, ex allieva del Franci, che eseguirà un brano di Georges Bizet, la celebre Seguidilla dalla Carmen. A chiudere il concerto sarà il Maestro Luciano Tristaino, direttore del Franci, che porterà in scena una piccola perla di Camille Saint-Saëns ‘Un flûte invisible’, per pianoforte, soprano e flauto, con Antonella Gozzoli e Matteo Canalicchio. L’evento musicale nasce dalla collaborazione dell'Università per Stranieri, insieme al Comune di Siena, con l'Università di Siena, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e l'Istituto Superiore di studi Musicali Rinaldo Franci.ISSM Rinaldo Franci Siena. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.