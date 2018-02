Al Teatro dei Rozzi ''Le favole nel teatro''

In programma per l’11 febbraio azione teatrale del gruppo Poveri ma Alteri

L’associazione Sobborghi al Teatro dei Rozzi, domenica 11 febbraio alle ore 17, con Le favole nel teatro, azione teatrale del gruppo Poveri ma Alteri, regia di Altero Borghi, progetto audio e video Damiano Magliozzi.A interpretare i personaggi delle favole Eva Innocenti, Chiara Secchi, Baran Inanç, Martina Medori, Halime' Inanç, Alessandro Turci, Serena Cesarini Sforza, Marta Ferri, Lorenzo Vanni, Lucia Maffia con Sgambetterello.Lo spettacolo s’inserisce nella ricerca teatrale che l’associazione percorre da anni, quella di una messa in scena di un testo elaborato dagli attori che vi partecipano per una drammaturgia più sentita, e che esprime la contemporaneità di un vissuto fantastico che appartiene a ognuno di noi. Per tale scopo viene attivata una metodologia che prevede un laboratorio teatrale specifico per inserire nello spettacolo persone che vogliono approcciarsi al teatro, così da dare loro una conoscenza tecnica finalizzata alla rappresentazione.La vendita dei biglietti, per assistere allo spettacolo, viene effettuata online nella sezione “Biglietteria Teatri, Musei e Bottini storici” del sito www.comune.siena.it fino a domani (8 febbraio), e il giorno della rappresentazione, a partire dalle 15, alla biglietteria dei Rozzi.La stagione teatrale completa è consultabile sul sito del Comune http://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Stagione-Teatrale-17-18-Teatri-di-Siena