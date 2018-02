Con l’omaggio a Rino Gaetano prosegue la stagione del Teatro degli Oscuri di Torrita

“Chi mi manca sei tu... omaggio a Rino Gaetano” è il prossimo spettacolo che andrà in scena al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena sabato 10 febbraio 2018 nella formula del doppio appuntamento: alle ore 19 e alle ore 21:15La stagione teatrale torritese prosegue con un omaggio a Rino Gaetano, cantautore calabrese prematuramente scomparso negli anni 70, con uno spettacolo scritto e diretto da Toni Fornari e interpretato da Claudia Campagnola e Marco Morandi: “Chi mi manca sei tu”. Lo spettacolo è in programma per sabato 10 febbraio alle 19 e alle 21:15 al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena.Lo spettacolo. In “Chi mi manca sei tu...omaggio a Rino Gaetano” Claudia Campagnola veste i panni di una giovane fan di Rino Gaetano che racconta la sua esperienza vissuta accanto al cantautore. Attraverso i suoi racconti scopriamo la vita di uno dei cantautori italiani più amati e discussi, che ha lasciato un patrimonio di canzoni che colpiscono ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, per la loro modernità musicale e testuale. Brevi aneddoti, ricordi di vita, ma soprattutto il sorriso di una ragazza che rivive con immenso affetto e nostalgia quegli anni, introducono e seguono i brani cantati dal vivo. Fino all’episodio che pose fine alla troppo breve esistenza di Gaetano, l’incidente stradale del 2 giugno 1981 sulla Nomentana, sinistramente anticipato in una canzone del 1970, “La ballata di Renzo”.Ascolteremo le più belle canzoni di Rino Gaetano interpretate dal bravissimo Marco Morandi, che per l'occasione sarà accompagnato da un trio di musicisti formato da Giorgio Amendolara (piano e tastiere), Menotti Minervini (basso) Umberto Vitiello (batteria e percussioni) e che suoneranno rigorosamente dal vivo. Sul palco Marco interagirà con Claudia facendo rivivere dei momenti salienti della vita del tanto amato cantautore. Alcuni dei musicisti sul palco fanno parte del gruppo “RinoMinatì” di cui Marco Morandi è la voce e che porta in giro per l'Italia la musica e le parole del cantautore calabrese celebre ancora oggi per le sue tante canzoni di successo, la sua voce ruvida, i suoi testi ironici.Il taglio che Toni Fornari, autore e regista, è un delicato ma consapevole volo radente sulle ali della malinconia. Marco Morandi e Claudia Campagnola, insieme già in altri spettacoli, riescono nell’impresa di offrire uno sguardo di grande dolcezza sulla breve vita del cantautore calabrese ma romano d’adozione, sulle profondità dei suoi pensieri trasferiti nelle sue inossidabili canzoni, modernissime ancora oggi.“Lo spettacolo è da non perdere perché è un’idea semplice, un cantante con tre musicisti e un’attrice, solo le canzoni di Rino e gli incisivi ricordi di una groupie, ma un vero omaggio, rispettoso e non melenso” – parola della Compagnia Teatro Giovani.Come di consueto in attesa dell’inizio dello spettacolo delle ore 19 è possibile degustare prodotti tipici del territorio nell’ormai collaudato appuntamento organizzato dalla Compagnia Teatro Giovani nei locali della Pro Loco adiacenti al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena.Per info e/o prenotazioni contattare il numero 380.1944435 o lo 0577.686362 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 - email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.