Capodanno cinese, il Dipartimento d’Arte dell’Università di Nantong offre un concerto alla città

Nell'ambito delle proficue azioni di scambio e collaborazione tra i principali enti cittadini e la città partner di Nantong (RPC), il Dipartimento d'Arte dell'Università di Nantong offrirà un concerto di musica tradizionale cinese, in programma al Teatro dei Rozzi, venerdì 9 febbraio alle ore 17, in occasione delle celebrazioni per il Capodanno cinese 2018, Anno del "Cane".L'iniziativa vede la collaborazione dell'Università per Stranieri, insieme al Comune di Siena, unitamente all'Università di Siena, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, all'Istituto Superiore di studi Musicali “Rinaldo Franci”.Le musiche saranno eseguite con strumenti tradizionali cinesi dai docenti del Dipartimento d'Arte dell'Università di Nantong. Altri brani verranno proposti dall'Istituto “R. Franci”.Il concerto è teso al rafforzamento del partenariato con la città di Nantong, offrendo così ai numerosi professionisti e studenti cinesi che sono attualmente presenti nella nostra città un momento di condivisione delle loro millenarie tradizioni.La presenza di un folto pubblico è pertanto gradita.