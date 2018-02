''Cadute, RINASCITE'', un percorso melodrammatico che fa riflettere sul tema della violenza sulle donne

L’appuntamento del festival Siena Città Aperta si terrà venerdì 16 febbraio alle ore 21.15 al Teatro dei Rozzi

La violenza sulle donne al centro del prossimo appuntamento del festival Siena Città Aperta.Venerdì 16 febbraio alle ore 21.15 al Teatro dei Rozzi, andrà infatti in scena “Cadute, RINASCITE”, un evento ad ingresso libero proposto dall’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini” in collaborazione con l’associazione Donna chiama Donna, in cui coro, solisti e voce narrante realizzeranno una lettura trasversale del melodramma.Lo spettacolo, attualizzando i temi classici con esperienze contemporanee di vita vera, vuole gettare una luce su vie di uscita alternative, sulle rinascite appunto, evidenziando che esiste la possibilità di dire di no alla violenza con scelte coraggiose e con il contributo della comunità.Un’indagine che va in profondità e che dà voce a un insieme di personaggi le cui radici si scorgono nel mito classico e che al contempo riflettono le storie presentate attraverso le letture.Le figure femminili sono interpretate dalle soliste Lara Leonard, Costanza Renai, Francesca Lazzeroni, affiancate dal tenore Simone Mugnaini, dal baritono Luigi Cirillo e dal basso Gianpaolo Bianchi. Accompagna al pianoforte Elina Yanchenko.All’attrice Paola Lambardi il compito di sintetizzare e unire attraverso il filo della narrazione i brani musicali alle esperienze reali, da lei stessa curate e scritte.Nell’occasione nel foyer del teatro saranno esposti alcuni quadri di soggetti femminili della pittrice Anna Sticco.