Alessandro Benvenuti al Teatro Poliziano con il thriller comico ''Chi è di scena''

Giovedì 22 febbraio, alle 21.15, il nuovo allestimento a Montepulciano

Sul palco anche Maria Vittoria Argenti e Mario Cioni

Alessandro Benvenuti torna a Montepulciano per rinnovare l'allestimento di uno spettacolo particolarmente originale, ovvero un thriller comico. Giovedì 22 febbraio 2018, alle 21.15, è in programma al Teatro Poliziano "Chi è di scena", la commedia nera che vede impegnati anche Maria Vittoria Argenti e Mario Cioni.Uno stravagante e chiacchierato uomo di teatro, scomparso dalle scene da cinque anni, apparentemente senza un plausibile motivo, viene rintracciato per un caso fortuito da un giovane ammiratore. L'uomo di spettacolo decide di rilasciare un'intervista al ragazzo per spiegare le ragioni della sua scelta e svelare così il mistero che si è creato attorno alla sparizione. Lo invita perciò a casa sua dove si tiene l’incontro e dove è ambientata la messinscena. Testimone silente di questo loro incontro è però una giovane donna che, giacendo seminuda su una poltrona di spalle ai due, sembra dormire un sonno profondo.Come spesso accade nei lavori di Benvenuti, quel che appare si scopre essere niente affatto vero, e quel che è vero si svela in un intreccio giocoso e imprevedibile che accompagna lo spettatore a un finale assolutamente inaspettato. Tutta la narrazione gioca con leggerezza sulle vicende pubbliche e private dei tre protagonisti, sull'intreccio tutt'altro che evidente dei loro rapporti, affrontando insieme tematiche di estrema attualità sociale. I dialoghi procedono con un ritmo incalzante e con quel linguaggio forte, pastoso e ricco, tipico dei testi firmati da Alessandro Benvenuti: una scrittura assolutamente esplicita, lineare, venata di ironia e talvolta di sarcasmo corrosivo. L’interpretazione si distingue quindi per la comicità istintiva."Chi è di scena" è un'opera ambiziosa, ricca di battute folgoranti. Il pubblico applaude, ride, si meraviglia e quando crede di aver capito tutto, ecco un altro colpo di scena: come in ogni giallo che si rispetti. "Chi è di scena” è una metafora sul teatro e sul mondo di oggi che riesce anche a far divertire.Alessandro Benvenuti, autorevole personalità del teatro, è noto al grande pubblico per le molteplici prestazioni cinematografiche e per le recenti apparizioni nella serie tv di culto “I delitti del BarLume”; la qualità artistica del suo umorismo si caratterizza per la profondità della ricerca sui personaggi, ponendo in relazione le questioni private e individuali con i temi di pubblico interesse.Teatro Poliziano, Via del Teatro, 4 – Montepulciano (Siena)Biglietti > settore 1: 18 euro | settore 2: 14 euroINFO Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte: tel. 0578 757007 / 757089 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.