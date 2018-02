La danza in primo piano a San Gimignano con la giornata dedicata a Susanna Egri

Danza e dintorni a “Leggieri d’Inverno” (2017/2018) di Giardino Chiuso

La rassegna “Leggieri d'Inverno” (edizione numero sedici) confeziona un ampio omaggio al mondo della danza, in particolare a quella parte rappresentata dal grande e lungo lavoro della danzatrice, insegnante e coreografa Susanna Egri, a cui dedica una intera giornata di iniziative.Sabato 24 febbraio 2018 alle 21,30 al Teatro dei Leggieri in Piazza Duomo a San Gimignano (Siena), va in scena lo spettacolo “Simply dance” della compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri. Il tutto è anticipato nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,30 dal “Workshop di coreologia e repertorio Ebd”, seguito alle 19,30 dall’incontro aperto al pubblico con Susanna Egri.Lo spettacolo “Simply dance” (alle 21,30) afferma il concetto che la danza è una ma si manifesta sotto multiformi aspetti: una danza universale per divertire e comunicare. É diretto insieme a Raphael Bianco che firma le coreografie con Susanna Egri. Assistente alle coreografie, Elena Rolla, maitre de ballet, Vincenzo Galano. Danzatori, Elisa Bertoli, Maela Boltri, Vanessa Franke, Vincenzo Criniti, Vincenzo Galano, Cristian Magurano, Luca Scaduto, Alessandro Romano. Si tratta di un gala della compagnia EgriBiancoDanza che, a grande richiesta, torna a San Gimignano con sei coreografie di Raphael Bianco e una a nome Susanna Egri. Un programma di grande varietà stilistica, che va dal neoclassico al contemporaneo. Balletti rappresentati nel corso di varie tournée della Compagnia, in Italia, Cile, Argentina, Ungheria, e Spagna. Una serata eclettica, senza preclusioni di stili con balletti di gruppo, duetti e assoli estratti dal loro vasto repertorio.L’incontro (alle 19,30) aperto al pubblico con Susanna Egri, fondatrice, insegnante e coreografa della omonima Compagnia, sarà un’occasione unica per conoscere da vicino una delle personalità di spicco della danza italiana. Vanta collaborazioni prestigiose con compositori e artisti come Goffredo Petrassi, Paul Arma, Giuseppe Savagnone, Lele Luzzati, Micha Scandella, Uberto Bertacca, Jacques Dupont, Colette Marchand, Victor Ferrari, Jean Cébron, Luciana Savignano, Giancarlo Menotti, Amedeo Amodio, ElCamborio, Viktor Rona. Al termine sarà offerto al pubblico un aperitivo. È gradita la prenotazione.Il workshop di coreologia e repertorio Ebd (dalle 15,30 alle 17,30 alla Scuola Danza San Gimignano) è dedicato a tutti coloro che desiderano capire come analizzare il movimento ed il gesto, danzato e quotidiano. Si tratterà il movimento danzato, capendone l’essenza da un punto di vista delle dinamiche e della sua scrittura, a partire dall’analisi di Rudolf Laban. Un workshop per capire e definire molti concetti applicabili a vari livelli di preparazione coreutica. La giornata di formazione sarà condotta da Elena Rolla, diplomata in coreologia al Laban Dance Center di Londra, fondatrice della Compagnia Das, che lavora sotto l’egida della Fondazione Egri per la Danza diretta da Susanna Egri. Il workshop è gratuito per chi acquisterà il biglietto dello spettacolo ed è rivolto a danzatori e danzatrici dei corsi avanzati. Massimo 15 partecipanti. Informazioni e iscrizioni al 339 6097325.BIGLIETTERIA E PREVENDITA: Pro Loco San Gimignano - Piazza Duomo 1, telefono 0577 940008, fax 0577 940903. E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Web: www.sangimignano.com . Teatro dei Leggieri - Piazza Duomo, telefono e fax 0577 941182.Biglietti: Intero € 12,00 - Ridotto € 10,00 (over 65, soci Coop Centro Italia, clienti librerie convenzionate, iscritti corsi Lus – Libera Università di San Gimignano, soci Auser San Gimignano, allievi scuole di danza e teatro) - Ridotto € 5,00 (under 18, studenti universitari, Leggieri Giovani)“Leggieri d'Inverno”, per la direzione artistica di Tuccio Guicciardini, Patrizia de Bari e Cledy Tancredi, è a cura della compagnia Giardino Chiuso, Comune di San Gimignano, Regione Toscana, Fondazione Fabbrica Europa.«Quella di quest’anno – spiegano i direttori artistici – sarà una piccola stagione per un piccolo teatro, giunta ormai alla XVI edizione con ospitalità di spettacoli di teatro e danza, incontri, performance, corsi e laboratori riguardanti il teatro. Leggieri d'Inverno è promossa dall'Associazione Giardino Chiuso, con il sostegno del Comune di San Gimignano e in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee, che promuove da anni la diffusione del teatro, danza e arti performative sul territorio con l’obiettivo di rinnovare, intorno al teatro, un’idea di azione condivisa dall’intera comunità. La proposta culturale di Leggieri d’Inverno, che ha una durata di circa 5 mesi, varia dall’accoglienza di eventi a laboratori didattici e incontri con artisti, progetti di residenza e attività nelle scuole del Comune di San Gimignano».Giardino Chiuso, già riconosciuta dalla Regione Toscana come Residenza Artistica, dal 2016 fa parte della Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee che vince il bando di accreditamento della Regione Toscana, come Ente di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo con sede in San Gimignano. Un ruolo teso alla valorizzazione e diffusione della creazione contemporanea attraverso l'esplorazione dei linguaggi artistici volti allo sviluppo di esperienze interdisciplinari, a livello locale e sul territorio toscano in relazione con un più ampio contesto nazionale e internazionale.La programmazione sarà articolata in diversi progetti: ospitalità di spettacoli, progetti per i bambini e collaborazione con le scuole, progetti rivolti ai giovani, teatro amatoriale e promozione del pubblico.Card “Sostieni il Teatro!”, al costo di 20,00 €, permette di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli a scelta della stagione Leggieri d’Inverno 2017/2018, e di usufruire di uno sconto (*) del 10% sugli acquisti effettuati presso le librerie convenzionate.CARD “SOSTIENI IL TEATRO! PLUS”, al costo di 40,00 €, permette di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli della stagione Leggieri d’Inverno 2017/2018, e di usufruire di uno sconto (*) del 10% sugli acquisti effettuati presso le librerie convenzionate. (*) Lo sconto è valido solo per l’acquisto di libri, e non cumulabile con altre promozioni destinate ai clienti delle librerie.Librerie convenzionate: Libreria La Francigena in via Mainardi 10, San Gimignano, Libreria Mondadori in Largo Campidoglio 19, Poggibonsi, Libreria La Martinella in piazza S.Bartolomeo della Scala 30, Colle di Val d'Elsa.Informazioni e iscrizioni attività e laboratori: Compagnia Giardino Chiuso - Piazza S. Agostino 4, San Gimignano - Tel. 0577 941182 / 339 6588791 - Informazioni per la stampa tel. 3492658733 - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. - www.giardinochiuso.com