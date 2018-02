Dente e Guido Catalano ''Contemporaneamente insieme'' per il cartellone di Rinnòvati Rinnovati

Il cantautore emiliano e il poeta torinese protagonisti dell’appuntamento di venerdì 23

Il cantautore emiliano Dente, al secolo Giuseppe Peveri, e il poeta torinese Guido Catalano, con il loro tour nazionale “Contemporaneamente insieme”, saranno i protagonisti del prossimo appuntamento di Rinnòvati Rinnovati, venerdì prossimo, 23 febbraio, con inizio alle ore 21.15. Con la regia di Lodo Guenzi (“Lo Stato Sociale”), rime semiacustiche e metafore in quattro quarti, tra musica e poesia, danno vita a uno spettacolo inedito ed estremamente originale.Non un reading, né un concerto. Non una commedia dialettale e nemmeno uno spettacolo circense. Non un balletto, né un workshop o uno spogliarello burlesco e neppure una dimostrazione di prodotti di bellezza o aspirapolveri. Dente e Catalano incrociano chitarra e penna per parlare d’amore a modo loro.La prevendita dei biglietti è attiva nella sezione “Biglietteria teatri, musei e bottini comunali” del sito www.comune.siena.it fino alla mezzanotte di mercoledì 21. La vendita diretta al botteghino dei Rinnovati sarà in funzione giovedì 22, dalle 17 alle 20, e venerdì 23, a partire dalle 16: in questi stessi orari, informazioni al numero 0577 292265.La rassegna Rinnòvati Rinnovati è organizzata dall’Università degli Studi di Siena in collaborazione con il Comune e il contributo di Banca MPS, ed è inserita nel cartellone dei Teatri di Siena 2017/18.Dente, cantautore della scena indie italiana, inizia la sua carriera come chitarrista fino al 2006, quando decide di intraprendere una carriera da solista, esordendo con il disco “Anice in bocca”. A questo primo lavoro seguono “Non c’è due senza te” (2007), “L’amore non è bello” (2009), vincitore del Premio Italiano della Musica Indipendente per il miglior album, “Io tra di noi” (2011) e “Almanacco del giorno prima” (2014). Il suo stile cantautorale viene avvicinato dalla critica a quello di artisti come Lucio Battisti, Luigi Tenco, Bugo, Cesare Cremonini, Ivan Graziani, Rino Gaetano e Francesco De Gregori.Guido Catalano è uno scrittore e poeta italiano. Scrive per “Il Fatto Quotidiano” e collabora con “Smemoranda”, oltre a partecipare con la sua rubrica settimanale alla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio 2.