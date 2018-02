''Questi fantasmi!'' di Eduardo De Filippo nel cartellone dei Teatri di Siena 2017/2018

Dal 27 febbraio al 1° marzo, sul palco dei Rinnovati, lo spettacolo prodotto da Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, con regia di Marco Tullio Giordana

Una tra le più celebri commedie di Eduardo De Filippo, con la prestigiosa regia di Marco Tullio Giordana, segna il prossimo appuntamento della stagione dei Teatri di Siena 2017/18. Da martedì 27 febbraio a giovedì 1° marzo, con inizio alle 21.15, sul palco dei Rinnovati andrà in scena “Questi fantasmi!”, una produzione Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, con le partecipazioni di Paola Fulciniti, Andrea Cioffi, Viola Forestiero, Giovanni Allocca e Gianni Cannavacciuolo, su musiche di Andrea Farri.In un perfetto equilibrio tra comico e tragico, senza condanne né assoluzioni, il testo di De Filippo rappresenta la Napoli del dopoguerra senza sconti e senza stizza, con uno sguardo che non teme la compassione e rifiuta la rigidità del moralista.In “Questi fantasmi!” emerge non solo una città grandiosa e miserabile, la vita grama, la presenza liberatrice e, al contempo, dominatrice degli Alleati, ma anche un sentimento tuttora intatto: il dolore che non ha mai abbandonato la città partenopea e che costituisce anche il suo controcanto gioioso.I biglietti possono essere acquisitati in prevendita telefonando all’Ufficio Prenotazioni ai numeri 0577 292614-15, in fascia oraria 9.30/12.30, fino a domani, venerdì 23, oppure collegandosi online alla sezione “Biglietteria teatri, musei e bottini comunali” del sito www.comune.siena.it , fino alla mezzanotte di domenica 25.La vendita diretta al botteghino dei Rinnovati sarà in funzione lunedì 26, dalle 17 alle 20, e nelle tre date dello spettacolo, a partire dalle 16. In queste stesse fasce orarie informazioni allo 0577 292265.