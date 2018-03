Franci Festival: le note del giovanissimo pianista Curtis per Erik

Secondo concerto della stagione in programma giovedì 15 marzo, alle ore 18, per ricordare lo studente del Franci prematuramente scomparso

La musica del Franci Festival suona per Erik Torricelli, giovane studente del Franci prematuramente scomparso. Giovedì 15 marzo la rassegna di musica da camera del conservatorio senese torna con il secondo appuntamento della stagione dedicato alle più belle pagine pianistiche del repertorio solistico. Per l’occasione il palco dell’Auditorium, in Prato Sant’Agostino, ospiterà Curtis Phill Hsu, classe 2004, giovanissimo talento del Mozarteum di Salisburgo e cugino dello studente del Franci a cui è dedicato il concerto.IL programma musicale per Erik Torricelli. La performance, in programma alle ore 18, metterà in scena le sorprendenti doti di Curtis Phill Hsu che ha iniziato lo studio del pianoforte e del violino a 4 anni a Taipei, Taiwan. Il concerto si aprirà sulle note di Johann Sebastian Bach e proseguirà con le Sonate di Ludwig van Beethoven. La bravura interpretativa di Curtis Phill Hsu, che studia al Musisches Gymnasium di Salisburgo e che dal 2017 è stato accettato come membro del Young Highly Talented Group (Hochbegabungsförderung) sponsorizzato dall'Istituto Leopold Mozart, si misurerà con alcuni dei compositori e musicisti più virtuosi al pianoforte come Frederic Chopin e Maurice Ravel. Il programma della serata proseguirà con l'esecuzione del 'Rondò Capriccioso, op. 4' di Felix Mendelsshon e con l'omaggio a Franz Liszt, una delle personalità più brillanti tra i compositori di musica classica. Un’occasione speciale per raccontare l’amore per la musica di Erik, a cui il Conservatorio Franci ha dedicato anche l’Aula 16 dell’istituto che il giovane musicista frequentava.ISSM Rinaldo Franci Siena. Il Franci Festival è la rassegna di concerti di musica da camera organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena. La V edizione proporrà un ricco programma di concerti, fino a mercoledì 18 aprile, tutti a ingresso gratuito e tutti alle ore 18. Per conoscere le performance e tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.