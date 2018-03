Gianluigi Trovesi in concerto a Siena

Il sassofonista, clarinettista e compositore arriva nella città toscana per una delle masterclass SJU–STAGE dell’anno accademico di Siena Jazz

Martedì 20 marzo, il sassofonista, clarinettista e compositore Gianluigi Trovesi, sarà protagonista di un concerto che alle ore 21.45 ad ingresso libero, lo vedrà sul palco del locale Un Tubo (in via del Luparello, 2) con gli allievi di Siena Jazz.L’esibizione conclude la terza masterclass SJU–STAGE che ha visto Trovesi lavorare in aula con agli studenti della “Siena Jazz University”, i corsi senesi autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il settore dell’alta formazione musicale (MIUR - AFAM), a rilasciare diplomi di livello universitario riconosciuti e aventi valore legale.L’esibizione senese vede Gianluigi Trovesi impegnato come leader dei vari gruppi che si sono formati nei tre giorni del master dedicato proprio alle composizioni musicali del grande artista.Per il suo stile di compositore e la sua voce strumentale Gianluigi Trovesi è uno dei musicisti che hanno definito il concetto di un "jazz europeo".Innumerevoli le sue collaborazioni così come sono molte e diverse le sue attività musicali: dai duetti alle grandi formazioni, dall'attività di compositore a quella di solista Trovesi è musicista in continua evoluzione che nel corso degli anni ha saputo trovare una sua personalissima cifra espressiva. Una carriera incredibile che dalla sua Bergamo lo ha portato ad essere artista famoso e apprezzato in tutto il mondo.“Gianluigi Trovesi è uno dei grandi italiani del jazz mondiale – spiega Franco Caroni, direttore artistico di Siena Jazz –. La sua presenza a Siena offre ai nostri allievi un’incredibile opportunità di crescita e alla città un concerto strepitoso. Siena Jazz lavora per costruire continue occasioni culturali, un impegno costante che non ci vede mai stanchi”.L’appuntamento è per martedì 20 marzo alle ore 21,45 nel locale UnTUBO in Via Luparello a Siena. Ingresso libero.