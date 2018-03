''Disorient Express'', Cinzia Leone al Mascagni per la stagione teatrale 2017/2018

Sabato 24 marzo alle ore 21.15 andrà in scena l’appuntamento conclusivo della stazione teatrale invernale della Fondazione Orizzonti d’Arte e del Teatro P. Mascagni di Chiusi.Il sesto appuntamento in cartellone vedrà salire sul palcoscenico chiusino Cinzia Leone, grande interprete del teatro italiano, con lo spettacolo Disorient Express. Gli spettatori non vedranno la storia di un treno che non sa dove andare, ma una fotografia di gruppo in cui ci siamo tutti e tutti abbiamo un’espressione visibilmente disorientata. Tra comico e grottesco, è di scena Cinzia Leone. Su un treno immaginario viaggia un’umanità varia e confusa travolta da informazioni in continuo mutamento, da notizie dette in tv e smentite poco dopo sul web. Disorient Express racconta la grande esplosione della rete che è una fucina di democrazia. E la democrazia spiega quanto è complessa la vita e la società.Per informazioni, biglietti e abbonamenti è possibile chiamare il numero 3459345475/0578226273-20473 oppure inviare una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure acquista online su ciaotickets.com