Al Politeama in arrivo il ''Ready Player One Tribute''

Dal 28 marzo al 2 aprile, in occasione dell’uscita del nuovo film di Steven Spielberg tanti eventi per immergersi nell’universo passato e futuro della realtà virtuale

Il 28 marzo esce nelle sale l’attesissimo “Ready Player One” di Steven Spielberg e al Politeama di Poggibonsi, insieme al film, arrivano tanti eventi a tema legati all’universo della realtà virtuale: una conferenza per riflettere insieme agli studenti dell’IIS Roncalli sulle conseguenze della rivoluzione digitale, ma anche un salto indietro nei mitici anni ‘70, ’80 e ’90 con le esposizioni della DeLorean e di oggetti originali legati all’immaginario videoludico di quegli anni.Il Tribute si aprirà mercoledì 28 marzo, alle ore 9.25 presso l’aula magna dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, con una lezione conferenza dal titolo "Dialoghi sulla rivoluzione digitale. Ready Player One, siamo davvero pronti?". Saranno presenti, come relatori, Massimiliano Coviello, collaboratore del Centro Omar Calabrese (Università di Siena) e redattore di "Il lavoro culturale", il seguitissimo blog di arti e discipline umanistiche (http://www.lavoroculturale.org/), Orlando Paris, Dottore di Ricerca in “Studi sulla rappresentazione visiva. Storia, teoria e produzione delle arti e delle immagini", Maurizio Boldrini giornalista professionista, Docente a contratto presso l’Università di Siena nella Facoltà del Corso di laurea in Scienze della comunicazione e Fabio Berti, professore associato di Sociologia presso il Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, collabora con l’osservatorio sociale regionale. Coordina l’iniziativa David Taddei, giornalista professionista, esperto di comunicazione e Direttore Generale di Fondazione Elsa. Dal 28 marzo al 2 aprile nel foyer del Politeama sarà presente un’esposizione dedicata alla cultura anni ’70 e ‘80/’90 con oggetti originali ed alcune riproduzioni. Sabato 31 marzo nel pomeriggio, in Piazza Rosselli, sarà esposta una DeLorean DMC-12, l’auto resa famosa dalla trilogia del film “ Ritorno al Futuro ”.Ready Player One è l'adattamento cinematografico dell’ omonimo romanzo del 2010 scritto da Ernest Cline, che co-scrive anche la sceneggiatura del film. Il film è una storia di fantascienza distopica. Siamo nel 2045 e la Terra è rovinata dall’inquinamento e dalla sovrappopolazione. Molte persone si rifugiano in una realtà virtuale, “Oasis”, ispirata all’universo videoludico, e non solo, dagli anni Ottanta in poi e creata da James Halliday. Il giovane Wade Watts decide di partecipare alla caccia al tesoro ideata da Halliday, da poco deceduto: chi riuscirà a trovare l’ Easter Egg, nascosto da qualche parte, all'interno di Oasis, avrà in eredità tutta l’immensa fortuna lasciata da Halliday. Una vera e propria caccia al tesoro in un universo virtuale, costellata di ostacoli e di scoperte fantastiche.Informazioni sugli orari delle proiezioni e per l’acquisto di biglietti online consultare i siti www.politeama.info L’evento è organizzato da Fondazione Elsa, con il Patrocinio del Comune di Poggibonsi e in collaborazione con l’I.I.S. Roncalli di Poggibonsi e Pistoia Comics.