''Vangelo secondo Lorenzo'', di Leo Muscato e Laura Perini al Teatro dei Rinnovati

Dal 23 al 25 marzo ai Rinnovati, lo spettacolo sulla figura di don Milani

Per la sezione Prosa della stagione Teatri di Siena 2017/18, il 23 e 24 marzo (ore 21,15) e il 25, alle ore 17, i Rinnovati ospitano il “Vangelo secondo Lorenzo”, una coproduzione Arca Azzurra Teatro/Elsinor Centro di produzione Teatrale/Teatro Metastasio di Prato per Fondazione Istituto dramma popolare di S. Miniato.La piccola “rivoluzione” di Don Milani forse potrà esserci utile per immaginare un futuro possibile che, in realtà, era stato scritto e pensato più di mezzo secolo fa.Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto.Il principio fondante della piccola “rivoluzione” di Don Milani, l’importanza del possesso della parola è anche il principio ispiratore di questa messa in scena, attraverso la quale vengono sviluppate e indagate tematiche utili a migliorare la comprensione dell’odierno valore dell’educazione. Possedere le parole ha voluto dire avere autonomia intellettuale, libertà dalla schiavitù dell’ignoranza, e con questo progetto si vuole dare giusto risalto a questa esperienza così unica collocata in una Toscana appena uscita dalla guerra.Una rappresentazione di Leo Muscato, che ha curato anche la regia, e Laura Perini; con Alex Cendron, Alessandro Baldinotti, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Nicola Di Chio, Silvia Frasson, Dimitri Frosali, Fabio Mascagni, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Beniamino Zannoni, Giovanni e Pietro Carrara, Corrado e Duccio Casalini, Giulio Elefante, Mattia Mazzoni, Ilaria Pascale, Greta Sabatino. La scenografia è di Federico Biancalani e i costumi di Margherita Baldoni.I biglietti possono essere acquisitati in prevendita telefonando all’Ufficio Prenotazioni ai numeri 0577 292614-15, in fascia oraria 9.30/12.30, dal lunedì al venerdì (escluso i giorni di apertura della biglietteria), oppure collegandosi online alla sezione “Biglietteria teatri, musei e bottini comunali” del sito www.comune.siena.it , fino alla mezzanotte di mercoledì 21.La vendita diretta al botteghino dei Rinnovati sarà in funzione giovedì 22, dalle 17 alle 20, venerdì 23 e sabato 24, a partire dalle 16, e domenica 25 dalle 15 fino all’inizio dello spettacolo. In queste stesse fasce orarie informazioni allo 0577 292265.