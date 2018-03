La Micat in Vertice celebra il Venerdì Santo con un doppio evento musicale del Coro della Cattedrale ''Guido Chigi Saracini''

Venerdì 30 marzo alle ore 18 nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini a Siena e alle ore 22 nella Cattedrale di Siena in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino

L’appuntamento serale, dedicato alla “Passione secondo San Giovanni” di Corteccia, vede la partecipazione dell’attore senese Paolo Lombardi

Un doppio appuntamento musicale, affidato al Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” per la direzione di Lorenzo Donati, è l’omaggio offerto dall’Accademia Chigiana venerdì 30 marzo alle celebrazioni del Venerdì Santo. Si inizia alle ore 18 nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini (a Siena in via di Città 89) e, con la partecipazione dell’attore senese Paolo Lombardi, si termina alle ore 22 nella Cattedrale di Siena (in piazza Duomo).Entrambi gli eventi sono realizzati in collaborazione con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi di Siena, Colle val d’Elsa e Montalcino.Il concerto delle ore 18 a Palazzo Chigi Saracini, dal significativo titolo “Responsori delle Tenebre”, ruota attorno alla poderosa raccolta di Gesualdo da Venosa dei Responsori del Sabato Santo, che sarà intervallato rispettivamente dal Responsorio delle tenebre di Sciarrino e da Tenebrae factae sunt di Poulenc.L’evento straordinario delle ore 22, a conclusione della solenne Processione del Venerdì Santo, sarà dedicato interamente alla Passio secondum Johannem per coro maschile e voce recitante, opera prima del fiorentino Francesco Corteccia (1502-1571), la prima passione cinquecentesca pervenuta ai nostri giorni, scritta nello stile polifonico e di impianto “drammatico”, nel più puro spirito della sacra rappresentazione della messa in musica della Passione di Cristo.Nato nel dicembre del 2016, il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” è composto da circa 60 cantori italiani e stranieri. Il Coro della Cattedrale è nato dalla collaborazione tra l’Opera della Metropolitana di Siena e l’Accademia Musicale Chigiana con lo scopo di creare una formazione corale stabile, al servizio delle principali celebrazioni liturgiche nella Cattedrale, nonché allo svolgimento di concerti ed eventi musicali di alto livello culturale. I cantori, tutti di grande esperienza, vengono convocati in base al repertorio in programma, questa caratteristica offre grande duttilità e rende possibile esecuzioni di qualità di repertori vocali che spaziano dal Rinascimento al contemporaneo.Il coro ha già realizzato collaborazioni importanti e concerti prestigiosi, eseguendo opere dal grande valore musicale e storico come la Berliner Messe di Arvo Pärt, Spem in alium di Thomas Tallis, Ecce beatam lucem di Alessandro Striggio, Lux Aeterna di Ligeti, alcuni mottetti per doppio coro di Bach o Gabrieli.Di origine senese, l’attore e doppiatore Paolo Lombardi comincia a lavorare nella serie tv dedicata a Nero Wolfe (1969). Il debutto cinematografico avviene quello stesso anno. Fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta diventa un grandissimo doppiatore italiano, prestando la sua voce a una gran quantità di personaggi, tra cui come Richard Griffiths, Roger Hammond, Michael Lonsdale, Frank Langella, Robert Mitchum, Dan Aykroyd, Jeffrey Jones, Peter Boyle, Danny Aiello, Sydney Pollack e Michel Blanc. Nel 1994 è nel cast de I mitici nel ruolo del commissario, mentre è Marshall nella pellicola drammatica di Giuseppe Tornatore Una pura formalità e ha occasione anche di recitare con due stelle internazionali femminili come Vanessa Redgrave e Alida Valli in Un mese al lago (1995). Prende parte alle fiction Il prezzo del denaro (1995), Il dono di Nicholas (1998) con Jamie Lee Curtis e La terra del ritorno (2004) con Sophia Loren e Kris Kristofferson, nonché a telefilm come Linda e il brigadiere e Don Matteo.Nato ad Arezzo, Lorenzo Donati ha studiato presso il Liceo Musicale Francesco Petrarca di Arezzo e il Conservatorio di Firenze, diplomandosi in violino e in composizione. Ha frequentato corsi di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole con Camillo Togni e l'Accademia Chigiana di Siena con Ennio Morricone e con Azio Corghi. Come direttore si è diplomato al corso triennale di qualificazione professionale organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo di Arezzo.Le sue composizioni sono eseguite da affermati musicisti ed ensemble in Italia e all'estero. È apprezzato come compositore di musica vocale, e molte sue opere sono pubblicate da importanti case editrici italiane. Svolge intensa attività concertistica come direttore con vari gruppi vocali. Annualmente partecipa a numerosi festival e realizza progetti culturali di carattere internazionale. Svolge inoltre attività di coordinamento, consulenza e direzione artistica in organizzazioni quali la Fondazione Guido d’Arezzo o l’Associazione Cori della Toscana. Attualmente è docente di direzione di coro, composizione corale e musica liturgica presso il Conservatorio di Trento.Il concerto delle ore 22 in Cattedrale è ad ingresso libero. I biglietti del concerto delle ore 18 a Palazzo Chigi Saracini (primi posti intero 25 euro, primi posti ridotto 20 euro; ingresso intero 18 euro, ingresso ridotto 10 euro) possono essere acquistati presso la biglietteria del Palazzo Chigi Saracini (a Siena in via di Città 89) il giorno 29 marzo dalle ore 16 alle ore 18.30 e il giorno del concerto a partire dalle ore 19. Possono essere acquistati anche online al sito www.chigiana.it (oppure, con sovrapprezzo, sul portale Ticketone.it anche presso i rivenditori autorizzati) fino alle ore 12 del giorno del concerto.Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero telefonico 333.9385543.