Accademia di Palazzo Ricci, la nuova stagione riparte da Brahms

Riprende la stagione didattica e di concerti dell’Accademia di Palazzo Ricci di Montepulciano, prima istituzione musicale tedesca in Italia.Tornano gli acclamati componenti dell’Ensemble SoNoRo guidati dalla viola di Razvan Popovici con Janis Maleckis e Diana Ketler al pianoforte, Mihaela Martin al violino e i borsisti del SoNoRo Festival Bucarest.Una formazione duttile, estroversa, dal suono luccicante, che quest’anno si concentra su Brahms, imperatore del secondo romanticismo musicale tedesco e attraversato da una profonda sacramentale intimità.In programma di Brahms comprende: Il quintetto con pianoforte in fa minore, op. 34; Il Quartetto con pianoforte in do minore, op. 60; i Liebeslieder-Walzer per pianoforte a quattro mani, op. 52 e Il sestetto per archi in Sol maggiore, op.36.I musicisti di SoNoRo sono diventati sorgente di una città in fermento culturale: Bucarest, e si sono fatti conoscere in tutta Europa. Un concerto di altissimo livello, da non mancare.Il concerto si terrà, come consuetudine, nel Salone cinquecentesco di Palazzo Ricci a Montepulciano, martedì 3 aprile alle 18.Accademia di Musica e Arte di Palazzo Ricci, MontepulcianopresentaINTERFERENZE 2018con l’ENSEMBLE DEL FESTIVAL SoNoRo di BUCAREST e i borsisti del SoNoRo Festival BucarestDirezione di Razvan PopoviciBRAHMS NIGHTJohannes Brahms Il quintetto con pianoforte in faminore, op.34.Johannes Brahms Il Quartetto con pianoforte in doMinore, op.60.Johannes Brahms Liebeslieder-Walzer per pianoforte a quattro mani.Johannes Brahms Il sestetto per archi in Sol maggiore, op.36.Montepulciano - Palazzo RicciMartedì 3 aprile 2018