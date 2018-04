Continuano gli scambi corali organizzati dal Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi

Il Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi, diretto dal Maestro Elisabetta Miraldi, sarà in concerto martedì 10 aprile alle ore 21.00 a Siena, nella Chiesa Evangelica Valdese, via Curtatone 19, insieme al gruppo St. Anthony Village High School Chamber Choir diretto da Michael Schafer, proveniente dal Minnesota.Il coro ospite è una realtà ben conosciuta in Minnesota: è spesso chiamato come coro rappresentante il Minnesota in importanti conventions e rassegne ed è vincitore di numerosi concorsi nazionali; svolge concerti per importanti associazioni musicali in stagioni di musica da camera, festival internazionali e in programmazioni di Enti Teatrali e Università.Il concerto, ad ingresso libero, vedrà i due cori avvicendarsi nell'esecuzione di musiche profane dal Rinascimento fino all'epoca contemporanea.