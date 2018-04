Castelnuovo: Lorenzo Baglioni chiude la stagione al Teatro Alfieri

Venerdì 6 aprile, alle 21.15, l’artista toscano porta sul palco I racconti del Bar Sport di Stefano Benni

Sarà Lorenzo Baglioni con I racconti del Bar Sport scritti da Stefano Benni a chiudere la stagione al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” di Castelnuovo Berardenga. Il sipario sul cartellone promosso dal Comune di Castelnuovo Berardenga e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus calerà venerdì 6 aprile, alle ore 21.15, con l’artista reduce dal Festival di Sanremo e lo spettacolo diretto da Angelo Savelli con musiche di Lorenzo e Michele Baglioni eseguite dal vivo da Marco Caponi, Lorenzo Furferi, Pietro Guarracino, Emanuele Bonechi e Alessandro Cianferoni, membri della band Selfie.Lo spettacolo. A circa quarant’anni di distanza dalla pubblicazione di Bar Sport, libro scritto da Stefano Benni che descrive con ironia i personaggi che popolano i bar italiani di provincia e i luoghi comuni a questi connessi, lo spettacolo che animerà il teatro castelnovino propone l’intreccio fra i racconti dell’autore bolognese e le gag del giovane e talentuoso Lorenzo Baglioni. Quest’ultimo, divenuto famoso per i suoi video su Youtube e per la sua partecipazione al programma televisivo Colorado e all’ultimo festival di Sanremo, sarà accompagnato dalla musica dal vivo della band Selfie e alternerà sul palcoscenico i ritratti estrapolati da tre libri di Stefano Benni - Bar Sport (1976), Bar Sport 2000 (1997) e Pane e tempesta (2009) - a personaggi scritti insieme al fratello Michele Baglioni, co-autore anche delle canzoni dello spettacolo.Informazioni. I biglietti possono essere prenotati presso la segreteria del teatro - contattando il numero 0577-351345 dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e il sabato dalle ore 10 alle ore 19 - e possono essere ritirati in biglietteria la prima sera di spettacolo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335-6188690 oppure l’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .