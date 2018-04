Fotografia, danza e letteratura alla ricerca dell'essenza

Giovedì 12 Aprile alle 20.30 nuovo appuntamento di “Aperitivi in danza”

Se la contaminazione tra differenti forme artistiche è sempre stata al centro della rassegna Aperitivi in danza, ciclo di eventi realizzati dalla Compagnia MOTUS presso il Centro Internazionale d’Arte di Siena (Via Mencattelli 5/7, zona San Prospero), il programma del prossimo appuntamento di Giovedì 12 Aprile riserva una bella sorpresa per gli amanti dell’arte in tutte le sue forme.Alle ore 20,30 la serata si aprirà con l’inaugurazione di “ESSENZA: CONNUBI D’AUTORE” di Rosella Gigli e Sandro Santioli: una mostra di testi e foto, nata dalla volontà che fossero le immagini ad esprimere le emozioni e le sensazioni che i migliori brani della letteratura inglese possono trasmettere. L’autrice di questa esperienza è Rosella Gigli, ex insegnante di inglese con un profondo amore per la letteratura, che ha selezionato brani di prosa e poesie, abbinandoli a immagini fotografiche di qualità, scattate da Sandro Santioli, uno dei fotografi italiani più conosciuti e apprezzati nella fotografia di paesaggio e colore. Il suo lavoro spazia dal reportage alla foto “creativa”, collabora con riviste geografiche e di viaggi (National Geographic, Geo, Meridiani, Belleuropa, Bellitalia, Focus, Oasis e altre) e pubblica su quotidiani e magazines italiani e stranieri, oltre a creare foto per campagne pubblicitarie, siti, libri, calendari, posters e cartoline. Ciascuna delle immagini selezionate da Rosella Gigli, con o senza il testo, è capace di fermare per un attimo la nostra mente e di catapultarla nel fantastico mondo dei viaggi, delle intime emozioni, dei ricordi, delle passioni. Il risultato di questo fortunato incontro tra arti è una mostra in cui le immagini e le parole stimolano la fantasia visiva e comunicano messaggi che lasceranno in ciascuno di noi tracce differenti.A seguire i MOTUS presenteranno “Changes”, work-in-progress della nuovissima produzione della Compagnia che debutterà al Teatro Comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga il 28 Aprile nell’ambito della Rassegna Move Off Spring, organizzata in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga. Le coreografie di Simona Cieri, su soggetto di Rosanna Cieri, verranno interpretate dai danzatori Martina Agricoli, André Alma, Ilaria Fratantuono e Mattia Solano.Nel corso della serata, sarà offerto un’apericena a buffet, durante la quale il pubblico potrà incontrare gli artisti, chiacchierare degustando e confrontarsi con la curatrice della mostra.Il costo del biglietto è di 10 euro ed è consigliata la prenotazione. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare allo 0577 - 286980.