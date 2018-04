Franci Festival: chiusura di stagione con l’oboista di fama internazionale Christian Schmitt

Cala il sipario sulla V edizione del Franci Festival, che mercoledì 18 aprile chiude la stagione musicale ospitando Christian Schmitt, uno dei più grandi oboisti di fama internazionale. La rassegna di concerti di musica da camera, organizzata dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena, torna sul palco dell’Auditorium alle ore 18 con il concerto ‘Allegro Risoluto’. Protagonista della performance sarà il trio formato da Alessandra Gentile, al pianoforte; Christian Schmitt all’oboe e Luciano Tristaino al flauto.Programma musicale della performance Il concerto si aprirà sulle note delle ‘3 Romanze dell'opera 94’ di Robert Schumann e porterà in scena la ‘Sonata op. 85’ per oboe e pianoforte del compositore e musicologo austriaco Hans Gál. L'ultimo concerto della stagione renderà omaggio, infine, a Pierre Sancan, Maurice Ravel e all'ormai quasi dimenticato, Karl Goepfart con l’esecuzione del suo 'Trio in do minore op. 74' per flauto, oboe e pianoforte.ISSM Rinaldo Franci Siena. Il Franci Festival è la rassegna di concerti di musica da camera organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena. La V edizione si chiuderà mercoledì 18 aprile con un nuovo concerto a ingresso gratuito, in programma alle ore 18 sul palco dell’Auditorium. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.