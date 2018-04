Siena, quattro giorni alla scoperta della Fortezza Medicea

Dal 19 al 22 aprile visite guidate, musica, mostre e incontri per riscoprire uno dei luoghi simbolo della città

Quattro giorni alla scoperta dei tesori nascosti dietro le imponenti mura della Fortezza Medicea: uno dei luoghi simbolo della città che dal 19 al 22 aprile diventerà teatro di incontri, visite guidate, concerti e attività per i più piccoli. Si chiama “In Fortezza. Quattro giorni alla scoperta della La Fortezza Medicea di Siena” l’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra l’Ordine degli Architetti e l’assessorato alla Cultura del Comune di Siena e che fino a domenica prossima, 22 aprile, vedrà gli storici bastioni animarsi con visite guidate, incontri e approfondimenti che permetteranno alla cittadinanza di riscoprire un luogo simbolo della città e di conoscerne la storia. Un’opportunità unica anche per scoprire il Bastione di San Domenico che per l’occasione sarà aperto ai visitatori, grazie alla collaborazione con l’Ente Senese Scuola Edile.Il programma degli eventi, tutti a ingresso gratuito, prenderà il via giovedì 19 aprile alle ore 17.30 con la presentazione dell’iniziativa con il sindaco Bruno Valentini, il presidente dell’Ordine degli Architetti, Francesco Ventani, Marina Gennari e Gianni Neri. A seguire l’inaugurazione della mostra “In Fortezza. Storia, progetti e disegni”, a cura dell’Ordine degli Architetti di Siena in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Siena. A concludere la prima giornata un aperitivo con concerto, curato da The Bside in collaborazione con Siena Jazz.La mostra sarà visitabile fino al 22 aprile con orario 10.30-13 e 17.30-19.Venerdì 20 aprile alle 17 si inaugureranno le visite guidate ai Bastioni della Madonna e San Domenico curate dall’Ordine degli Architetti, con partenza dalla fontana di San Prospero ai Giardini del Parco delle Rimembranze, che saranno condotte dagli architetti Gianni Neri, Marina Gennari e Caterina Maramai e seguiranno il seguente calendario: venerdì 20 aprile ore 17 e 18.30, sabato 21 aprile ore 10 e 10.30, domenica 22 aprile ore 10 e 11.30. Per partecipare alle visite è necessario prenotarsi entro le ore 12 del 20 aprile ai numeri di telefono 0577.292615 0577.292614 o via email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Il programma degli appuntamenti prosegue sabato 21 aprile al Bastione della Madonna (dalle ore 17 alle 19) con “In Fortezza. Conversazione sul passato e il futuro della Fortezza”, un incontro a quattro voci con e gli architetti Fabrizio Mezzedimi, Carlo Nepi, Augusto Mazzini e Gianni Neri. Alla fine dell’incontro ci sarà un aperitivo con concerto, curato da The Bside. Durante il convegno inoltre è previsto anche un laboratorio per bambini, curato da Giocolenuvole, con punto di ritrovo nella piazza della Libertà della Fortezza, di fronte al Bastione della Madonna. Ancora sabato dalle ore 15 alle 19 avrà luogo il laboratorio di disegno dal vivo e fumetto sulla Fortezza Medicea a cura dell’Accademia del Fumetto di Siena. Ogni partecipante sarà invitato, sotto la guida del docente, a cogliere gli elementi storici, architettonici e paesaggistici dello spazio della Fortezza e a immaginare una storia ambientata in questo spazio e in un tempo a piacere. Dopo il racconto della storia si procederà attraverso degli schizzi dal vivo alla realizzazione di una storia a fumetti compiuta, ognuno secondo le proprie capacità. Gli elaborati, inoltre, resteranno in mostra nel Bastione della Madonna fino a domenica 22 aprile.