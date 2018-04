Zatarra pubblica un album sulle emozioni dei bambini e il primo singolo celebra la lettura con ironia - VIDEO

B-Blio è il primo singolo di Bambino, il quinto disco del senese Zatarra, in uscita per L’Untore Records: un concept album sulle emozioni che i bambini di qualsiasi età esprimono quotidianamente. Il brano esprime una parte degli umori di Bambino, che è una sorta di disco corale in cui l’istinto e la semplicità prevalgono sui calcoli e gli artifici: un disco “fuori moda”, come spesso Zatarra definisce la sua musica, ma all’insegna della genuinità. La produzione musicale di B-Blio è del francese Dj Panda Pimp: tutti i pezzi di questo disco, infatti, sono stati concepiti tra La Rochelle e Marsiglia, città d’adozione di Zatarra, dove il rapper si rifugia appena può e dove, negli ultimi anni, ha creato una rete di collaboratori che lo supporta per ogni uscita.B-Blio nasce dalla constatazione che i bambini, spesso, riportano gli adulti alla lettura. Zatarra da quattro anni, prima per hobby e poi per lavoro, fa l’educatore musicale e condivide le giornate con i bambini. Frequentando le biblioteche per alcuni laboratori legati al suo lavoro ha visto molti genitori soddisfare con il sorriso le richieste di lettura dei più piccoli. Così, con il suo stile scanzonato, si è lasciato ispirare da tutto questo e ha scritto questo brano in cui celebra la lettura, rende omaggio ad alcuni scrittori che hanno segnato la sua formazione (come Gianni Rodari, Italo Calvino, Jean-Claude Izzo e tanti altri) e, nello stesso tempo, ironizza su chi non si sogna nemmeno di fare un giro in biblioteca facendo la caricatura di alcuni di questi profili.Il video di B-Blio, diretto da Federico Livi, è girato nella Sala storica della Biblioteca degli Intronati di Siena.MORE INFO