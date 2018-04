Con James Senese al via Jazz Cocktail

Mercoledì 18 aprile al Politeama primo appuntamento della rassegna promossa dal Comune e realizzata da Music Pool in collaborazione con Timbre, Fondazione Elsa e Scuola Pubblica di Musica

Torna Jazz Cocktail a Poggibonsi, con il suo articolato programma di concerti, presentazioni ed incontri. Jazz Cocktail è promosso dal Comune di Poggibonsi e realizzato da Music Pool in collaborazione con l’associazione Timbre, la Fondazione Elsa e la Scuola Pubblica di Musica. Sono previsti quattro appuntamenti, tra cui il concerto di James Senese a presentare il suo ultimo CD con una formazione di eccezione, i giovanissimi M.A.G. collective (per un concerto ed una lezione concerto con gli studenti) ed infine l’incontro con uno dei principali fotografi di jazz, Pino Ninfa.Primo appuntamento domani, mercoledì 18 aprile 2018, alle 21.30 al Teatro Politeama con “James Senese & Napoli Centrale” (James Senese sax e voce, Gigi de Rienzo basso, Agostino Marangolo batteria, Ernesto Vitolo tastiere).In quasi cinquant’anni di musica, ha attraversato trasversalmente la canzone leggera italiana, il funk-jazz, il grande cantautorato. James Senese è una leggenda vivente, colui il quale ha dato uno dei primi ingaggi all’indimenticabile Pino Daniele, con cui ha vincitore della Targa Tenco, l’instancabile artista partenopeo torna con un nuovo video del brano “Il mondo cambierà”. La formazione attuale dei Napoli Centrale vede James Senese alla voce e sax, Ernesto Vitolo alle tastiere, Gigi De Rienzo al basso e Agostino Mandragolo alla batteria. Questa è anche la band che ha registrato “nero a metà” di Pino Daniele, forse il disco più famoso dello scomparso artista napoletano. Evento in collaborazione con Empoli Jazz. Posto unico 18/16 euro +d.p.Il 19 aprile alle 18.30 presso Disco Shop/Mondadori Bookstore, Pino Ninfa in "Racconti Jazz” per il ciclo “Scrittori In Jazz”. Si tratta della presentazione dell’ultimo lavoro di Pino Ninfa “Racconti Jazz” - incontri fotografici in 7/8. Ninfa è uno dei fotografi di jazz (e non solo) più riconoscibili in Italia, per tratto, luce e quella sensibilità speciale che rende i suoi soggetti unici e indimenticabili. L’interesse per la musica e per il sociale, tratti distintivi del suo stile fin dall'inizio della sua attività, nel suo ultimo lavoro, "Racconti Jazz", si fondono perfettamente. In questo sorta di diario personale di Pino Ninfa, fotografo Jazz e viaggiatore instancabile e curioso, rivivono, incontro dopo incontro, le emozioni che hanno creato in noi la leggenda del Jazz e che da sempre seducono scrittori e fotografi desiderosi di ricreare, ognuno con i propri mezzi, l’incanto e la magia della musica e dei volti indimenticabili che la suonano.Gli altri eventi del festivalMartedì 8 maggio ore 21.30 al Teatro Politeama, Giulia Galliani M.A.G. Collective "Song for Joni" (Giulia Galliani voce, Giovanni Benvenuti sax, Matteo Addabbo pianoforte/organo hammond, Andrea Mucciarelli chitarra, Marco Benedetti basso e synth, Andrea Beninati batteria/violoncello).Nasce da un'idea di Giulia Galliani, cantante e cantautrice, il cui proposito è quello di ripercorre e sviluppare la vicinanza di Joni Mitchell al Jazz mediante una rilettura che enfatizza il significato intrinseco dei testi, attraverso la libertà propria del linguaggio jazzistico. Il coinvolgimento di ottimi musicisti come Giovanni Benvenuti (sax), Matteo Addabbo (pianoforte/organo hammond), Andrea Mucciarelli (chitarra), Marco Benedetti (basso e synth), Andrea Beninati (batteria/percussioni/violoncello) rappresenta la forte volontà di muoversi su un sentiero solido e qualitativamente elevato che ha portato alla registrazione del loro primo disco nel settembre 2017.Posto unico: 8/6 euro +d.p.Mercoledì 9 maggio alle 10.30 al Politeama, lezione concerto con Giulia Galliani (voce) Giovanni Benvenuti (sax), Matteo Addabbo (pianoforte/organo hammond), Andrea Mucciarelli (chitarra), Marco Benedetti (basso e synth), Andrea Beninati (batteria/violoncello) e con la partecipazione di Raffello Pareti.Si ripete l’appuntamento con gli studenti medi di Poggibonsi, con una lezione concerto a loro dedicata, alla scoperta di uno dei linguaggi più innovativo della musica del novecento: il jazz. Ne saranno protagonisti i musicisti del gruppo di Giulia Galliani con la paretecipazione di Raffaello Pareti, direttore della Scuola Pubblica di Musica.Info e prevendite: 055240397 – 0577983067 – www.eventimusicpool.it www.ticketone.it // Circuiti BoxOffice Toscana www.boxofficetoscana.it Disco Shop – Poggibonsi 057793311