Nella ''Land of Fashion'' la 1ª edizione dell’estemporanea di pittura Valdichiana Outlet Village

Domenica 6 maggio decine di artisti realizzeranno le loro opere “en plein air”

Premi, attestati di partecipazione e opere in esposizione

Una giornata all’insegna dell’arte e della creatività: domenica 6 maggio 2018, infatti, i vicoli, le strade e la Piazza Maggiore della Land Of Fashion, ospiteranno la prima edizione dell’”Estemporanea di Pittura Valdichiana Outlet Village”. Decine di pittori realizzeranno le loro opere praticamente in “presa diretta”, dislocati negli angoli più suggestivi ed evocativi del Village, con i visitatori che potranno assistere ai progressi delle opere. Tema dell’estemporanea è “Valdichiana Outlet Village, una struttura suggestiva adatta a qualsiasi emozione”.I pittori dipingeranno dalle 10 alle 17, dopodiché una giuria qualificata decreterà le opere meritevoli di assegnazione dei premi: “Gift card” del valore di 250, 100 e 50 euro, oltre a una bellissima targa ricordo riservata al primo classificato e attestati di partecipazione per tutti gli artisti. Alcune delle opere realizzate, verranno esposte in visione al pubblico, nei locali dell’Ufficio Informazioni del Valdichiana Outlet Village.Per informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare l’organizzatore dell’estemporanea, Sig. Roberto Stellato, tramite e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , oppure contattare il numero 348 51 06 865.