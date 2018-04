''Il lago dei cigni'', il balletto a Teatro dei Rinnovati

Lo spettacolo, in prima nazionale, è prodotto dal Balletto di Siena

All’interno della rassegna Siena Danza della stagione teatrale, il 29 aprile, con inizio alle ore 17, sul palcoscenico dei Rinnovati andrà in scena “Il lago dei cigni”, il classico di Tchaikovsky, con la regia e coreografia di Marco Batti, prodotto dal Balletto di Siena.Fin dall’800 Il lago dei cigni continua senza sosta ad appassionare il pubblico alla tormentata storia d’amore nata nel pieno romanticismo dei Teatri Imperiali Russi tra il Principe Siegfried e l’incantevole Principessa-Cigno Odette.Con questa coreografia, Batti crea un lago “speciale”. L’immagine della ballerina adornata da un immacolato tutù bianco e candide piume cede il posto a una visione del balletto più terrena, popolata da affascinanti, ma reali protagonisti vittime dello stesso tragico destino che da sempre caratterizza l’opera.L’immagine e il movimento che distinguono questo “lago”, collimano perfettamente con il talento degli artisti della compagnia con un risultato coinvolgente, accostandolo alle altre versioni moderne-contemporanee frutto dell’arte dei grandi della coreografia mondiale.La vendita on line dei biglietti è attiva, fino alla mezzanotte del 26, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it L’acquisto diretto al botteghino dei Rozzi si potrà effettuare il giorno della rappresentazione dalle ore 15 fino all’inizio dello spettacolo (informazioni telefoniche al numero 0577 292265).