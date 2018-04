Pomeriggio storico al Valdichiana Outlet Village con il Terziere di Porta Fiorentina di Castiglion Fiorentino

Domenica 29 aprile l’esibizione di musici e sbandieratori

Valdichiana Outlet Village si trasforma per un pomeriggio in una piazza medievale, ospitando una delegazione di circa 30 elementi del gruppo storico di sbandieratori e musici del “Terziere di Porta Fiorentina” di Castiglion Fiorentino. Il gruppo si esibirà domenica 29 aprile a partire dalle ore 16:30 in Piazza Maggiore, nei vicoli e nelle strade del Valdichiana Outlet Village, dove musici e sbandieratori daranno prova della loro abilità. Il corteo sarà impreziosito, in questa occasione, dalla presenza di un “banditore”. Il Rione di Porta Fiorentina, che sabato 26 maggio organizza, presso il Chiostro di San Francesco, il tradizionale Banchetto Medievale giunto alla 16^ edizione, contenderà al Rione Cassero e a Porta Romana il Palio dei Rioni, che si tiene ogni anno la terza domenica di giugno a Castiglion Fiorentino.MusiciIl gruppo è composto di trenta elementi tra tamburi e chiarine, che eseguono solo musiche originali composte all’interno della Scuola di Musica rionale. Oltre alla capacità di eseguire ritmi e melodie consone al periodo di riferimento, i musici si esibiscono in schieramenti e coreografie di grande suggestione, sia da soli che con la partecipazione del gruppo degli sbandieratori, accompagnati nei giochi di bandiera dallo scandire ritmico del rullìo dei tamburi e dallo squillo delle chiarine.SbandieratoriIl Gruppo è composto, al completo, da una ventina di elementi tra i 13 e i 45 anni. Si esibisce in Piccole e Grandi Squadre a una o due bandiere dalle coreografie complesse di grande suggestione e difficoltà, dove le bandiere si incrociano in scambi altissimi o confluiscono in emozionanti girandole di colore. La loro grande abilità permette l’esecuzione di schermaglie, veri e propri duelli di bandiera, dai movimenti estremamente difficili e veloci e di singoli a due, tre e fino a cinque bandiere: in collaborazione col Gruppo Musici, creano coreografie collettive di grande effetto.CorteggioIl Corteggio Storico è composto da circa novanta elementi tra figuranti, musici e sbandieratori. Il suo scopo è quello di raccontare il Terziere e i suoi abitanti così come erano nel 1400; è infatti a questo periodo storico che si rifanno i costumi riprodotti da opere del Pollaiolo, di Piero della Francesca, di Masolino da Panicale, di Vittore Carpaccio e di altri artisti del periodo. Per la loro realizzazione sono stati rispettati sia le fogge dalle linee sobrie, che i materiali ricchi e preziosi, come i damascati, i velluti in cotone e le finiture in oro e in pelliccia tipiche dell'abbigliamento dei nobili dell'epoca. Ad aprire la sfilata è sempre il Gonfalone che porta l'insegna del Terziere il giglio bianco, i colori verde e arancio e gli stemmi delle famiglie Onesti, Acquisti e Reattelli.