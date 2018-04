Il concerto di Nina Zilli a Siena rinviato per previsto maltempo

Alla luce delle previsioni meteo molto negative per la sera del 1° maggio, con precipitazioni abbondanti, il concerto di Nina Zilli in Piazza del Campo è rinviato a venerdì 1° giugno per ragioni di sicurezza, esigenze tecniche e per garantire la massima fruibilità della piazza a tutti, senesi e turisti.La data del 1° giugno è stata fissata in base alle disponibilità dell'artista, impegnata nei prossimi mesi nel tour che avrebbe visto l'apertura proprio in Piazza del Campo. L'ingresso sarà ugualmente gratuito e la serata, organizzata dal Comune di Siena, sarà interamente finanziata con il gettito dell'imposta di soggiorno, che ha visto un significativo incremento negli ultimi anni e, in particolare, negli ultimi mesi. Con dispiacere dobbiamo rinunciare alla data del 1° maggio, ma i temi del lavoro saranno comunque presenti anche il 1° giugno. Inoltre, essendo la nuova data a ridosso della Festa della Repubblica potrà favorire un arrivo anticipato di turisti nella nostra città.