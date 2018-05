Il Coro di Voci Bianche dell’Accademia Chigiana alla Micat in Vertice

L’ormai consueto appuntamento con le giovani promesse musicali è per venerdì 4 maggio alle ore 21 nella chiesa di Sant’Agostino a Siena per la direzione di Raffaele Puccianti e con la collaborazione del duo pianistico Patchwork

La Chiesa di Sant’Agostino (a Siena in Prato Sant’Agostino) ospita venerdì 4 maggio alle ore 21 un concerto del Coro di Voci Bianche Chigiana Children’s Choir diretto da Raffaele Puccianti nell’ambito della Micat in Vertice 2017-2018, la stagione concertistica invernale dell’Accademia Chigiana giunta quest’anno alla 95esima edizione.L’ormai consueto appuntamento con una delle più promettenti realtà musicali senesi, reso possibile dalle iniziative dell’Accademia Chigiana, prevede anche la collaborazione del Duo pianistico Patchwork, costituito da Federica Scaglioso e Monica Jimenez Calvo, e di alcuni allievi della classe di sassofono dell’Istituto di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena nell’ambito delle attività del Polo Musicale Senese.Il Coro di Voci Bianche Chigiana Children’s Choir è sostenuto dal Rotary Club Siena Est.Il programma, estremamente variegato, parte da brani per ensemble di sassofoni di Leroy Ostransky, per poi proseguire con pagine significative per pianoforte a 4 mani quali le Variazioni in la bemolle maggiore D. 813 di Franz Schubert e la Petite Suite di Claude Debussy e affrontare i capolavori corali dei 6 Choruses op. 15 di Sergej Rachmaninov, di A Little Jazz Mass di Bib Chilcott e dell’ampio ciclo Friday Afternoon di Benjamin Britten.Sviluppare il ruolo di divulgazione culturale-musicale nei confronti del tessuto sociale cittadino attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani, offrendo l’opportunità di trasformarsi da semplici fruitori di spettacoli in veri e propri protagonisti dell’attività musicale, è uno degli obiettivi primari del progetto CH3 (Chigiana Children’s Choir). Il Coro di Voci Bianche nasce nel 2015 e ambisce a sviluppare l’obiettivo di connubio tra attività didattica/formativa e attività concertistica. Il Coro si è già esibito in molte occasioni; nel consistente repertorio affrontato, spicca l’impegnativa Children’s Crusade di Britten. Direttore del Coro è Raffaele Puccianti.Raffaele Puccianti ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Firenze diplomandosi in pianoforte e studiando composizione e lettura della partitura con Sciarrino e Pezzati. Si è inoltre diplomato in direzione di coro alla Fondazione Guido d’Arezzo, studiando con Clemencic, Graden, Fasolis, Balderi, Gabbiani, Luisi, Pezzati, Righele. Numerosi concerti in Italia e all’estero collaborando con RAI Educational, Radio 3 Suite, Ensemble Modo Antiquo, Sardelli, Phillips e Tallis Scholars. Ha inciso per l’etichetta Bongiovanni. Alla testa dei Polifonici Senesi e del Coro Harmonia Cantata di Firenze ha collaborato più volte con l’ORT e l’Accademia Chigiana. Dal 2015 è direttore del Chigiana Children’s Choir.Federica Scaglioso si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Firenze e si è perfezionata presso l’Ecole Normale de Musique A. Cortot di Parigi, oltre che con Quagliata, Lonquich, Ciccolini e, presso la Chigiana di Siena, con Meunier. Si è inoltre laureata in lettere classiche presso l'Università di Siena. Si è distinta fin da piccola in vari concorsi pianistici nazionali e internazionali. Concerti in tutta Italia e all’estero, oltre ad attività didattiche, di collaboratore pianistico e di direttore artistico dell’Associazione Culturale Musicale Clara Schumann di Siena.Nata a Camaguey (Cuba), Monica Jimenez Calvo ha iniziato i suoi studi di musica nella città di Santa Clara dove è risultata vincitrice di vari premi in concorsi provinciali e nazionali. Si è diplomata presso la Scuola Nazionale di Musica dell'Avana. In Italia si è diplomata presso l’Istituto “Rinaldo Franci” di Siena. Nel 2005 Ha formato con Federica Scaglioso un duo pianistico a quattro mani. Dalla nascita il duo ha tenuto vari concerti in tutta Italia riscuotendo ovunque un notevole successo di pubblico e critica.I biglietti (posti non numerati a 5 euro) possono essere acquistati presso la biglietteria del Palazzo Chigi Saracini (a Siena in via di Città 89) il giorno 3 maggio dalle ore 16 alle ore 18.30 e il giorno del concerto dalle ore 19 presso la Chiesa di Sant’Agostino. Possono essere acquistati anche online al sito www.chigiana.it fino alle ore 12 del 4 maggio (oppure, con sovrapprezzo, sul portale Ticketone.it anche presso i rivenditori autorizzati).Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero telefonico 333.9385543.Per Informazioni: tel. 0577-22091 oppure via e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .