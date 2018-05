Al Politeama la quarta edizione dello Star Wars Tribute per l’uscita di ''Solo''

Dal 23 al 27 maggio al cinema Politeama di Poggibonsi la quarta edizione del tribute che celebra la saga di Star Wars con personaggi in costume, mostre, eventi, cibo e cocktail a tema

Torna dal 23 al 27 maggio, sempre più ricco, lo Star Wars Tribute organizzato dal Cinema Teatro Politeama di Poggibonsi con il patrocinio del Comune di Poggibonsi in occasione dell’uscita del nuovo film della saga, “Solo:a Star Wars Story”. Anche in questa quarta edizione, nel centro storico e nel foyer del teatro compariranno i duellanti di spade laser, gli elmi, le armature, i gelati verdi, i panini rosa, i cocktail blu e un mercatino a tema.Si inizia mercoledì 23 maggio, giorno di uscita del nuovo film “Solo, A star Wars Story”. Alle 16.30, nel foyer del Politeama verrà inaugurata l’esposizione di Davide Sgaramella (Dave’s Armory), Prop Painter di fama internazionale, che realizza riproduzioni di elmi ed armature provenienti dall’universo di Star Wars. La sua specialità sono i cloni, soldati che compaiono nella trilogia prequel, al servizio del temibile Darth Vader. Per l’occasione realizzerà nuovi pezzi esclusivi che rimarranno esposti nel foyer del Politeama fino al 3 giugno. Venerdì 25 maggio dalle 17.00 “la forza si risveglia” con i ragazzi di “The Awakens, a Star Wars crew” che saranno presenti nel foyer del teatro con i costumi della nuova trilogia per tutta la serata. Sabato 26 maggio, dalle 15.00 alle 22.30, personaggi in costume per tutto il pomeriggio accompagneranno gli spettatori in sala e sfileranno per il centro storico di Poggibonsi. In Piazza Rosselli, dimostrazioni di combattimenti coreografici con le spade laser e scuola per giovani padawan a cura dei “Florence Knights – Star Wars Fun Club Firenze”, il primo e unico fan club di Star Wars a Firenze. Piazza Rosselli inoltre si trasformerà nel mercato di Mos Espa a Tatooine, con stand di gadget e oggetti provenienti da ogni angolo della galassia. Domenica 25 maggio, dalle 14.30 alle 20 in Piazza Rosselli proseguiranno le dimostrazioni di combattimenti coreografici con le spade laser e scuola per giovani padawan a cura dei “Florence Knights – Star Wars Fun Club Firenze”. Sono inoltre previste alcune attività in collaborazione con la 26° Caccia al Tesoro che si svolge nello stesso giorno fra le vie e le piazze della città, organizzata dall’Associazione Amici di Poggibonsi. Nel foyer del Teatro Politeama dimostrazione di giochi a tema Star Wars in collaborazione con Ka-Boom, fumetti e giochi.Il film “Solo: A Star Wars Story” è il secondo spin-off della saga di Star Wars dedicato alle avventure di un giovane Han Solo.Presso il Politeama Café, nei giorni del Tribute, sarà possibile degustare il menù a tema con il Bantha Burger rosa, la Pizza nera Mustafar e i cocktail azzurri. Alla gelateria Il ventaglio invece il gelato verde Smooka Slime.Tutto il programma della quarta edizione è disponibile sul sito www.politeama.info Lo Star Wars Tribute è organizzato da Fondazione E.l.s.a. con il patrocinio del Comune di Poggibonsi.