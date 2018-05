Un successo la 1ª edizione dell’estemporanea di pittura Valdichiana Outlet Village

Domenica scorsa venti artisti hanno realizzato le opere “en plein air”

Il tema era “Valdichiana Outlet Village, una struttura suggestiva adatta a qualsiasi emozione” e venti artisti provenienti da Toscana, Umbria e Lazio, hanno dato la loro personalissima interpretazione artistica della Land of Fashion di Foiano della Chiana.I creativi hanno dipinto dalle 10 alle 17 en plein air ed in presa diretta, di fronte agli incuriositi visitatori del Valdichiana Outlet Village, eternando su tela chi le piazze, le strade, i negozi, chi gli olivi e le colline circostanti, lasciandosi ispirare, di volta in volta, da dettagli inconsueti, dalle caratteristiche architetture toscane o da prospettive visibili solo all’occhio sensibile dell’artista. Un inedito per Valdichiana Outlet Village, che mai, prima d’ora, aveva ospitato un’estemporanea di pittura, perfettamente coordinata dall’esperto Roberto Stellato.Alla fine la giuria, composta, tra gli altri, dall’Assessore alla cultura del Comune di Foiano della Chiana Alice Gervasi, ha dovuto selezionare, non senza qualche imbarazzo vista l’elevata qualità complessiva delle opere, i tre vincitori: la soddisfazione della vittoria è andata all’aretino Gianni Mori, con un quadro che ritrae uno scorcio del Village con tanto di visitatori nel momento dello shopping. Al secondo posto Giovanni Perna, pittore di Perugia e al terzo Davide Manuelli di Pratovecchio (Ar). A loro sono andate le gift card Valdichiana Outlet Village e la targa dell’evento, per tutti, gli attestati di partecipazione, oltre al ringraziamento per avere animato e impreziosito con la loro maestrìa il pomeriggio domenicale del Village. Le eccellenti opere realizzate dagli artisti, saranno esposte, fin dai prossimi giorni, in un apposito spazio dedicato al primo piano del Valdichiana Outlet Village.