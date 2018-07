Chianti Festival: ''Cantare e ridere alla Toscana''

Mercoledì 25 luglio, alle 21 e 30. Ingresso libero. Dalle 18 e 30 apericena in piazza

Mercoledì 25 luglio, alle 21 e 30, nuova tappa della rassegna musicale Chianti Festival 2018 a Gaiole in Chianti: in piazza Ricasoli si terrà lo spettacolo “Cantare e ridere alla Toscana” con Lisetta Luchini alla chitarra e canto; Luca di Volo ed Eleonora Tassinari alla fisarmonica, viola a braccio, viola, clarinetti, sassofoni, fagotto, violoncello, contrabbasso e voci.Uno spettacolo interamente dal vivo in cui verranno proposte le canzoni brillanti e scanzonate della tradizione Toscana, da Odoardo Spadaro ai giorni nostri. Ingresso libero.Lo spettacolo sarà preceduto dall’apericena in piazza, a partire dalle 18 e 30 con degustazione di prodotti e vini locali. Ogni evento sarà contraddistinto da un colore diverso: mercoledì 25 luglio, in piazza Ricasoli, tutti vestiti di bianco!