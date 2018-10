La Misericordia di Gaiole in Chianti organizza tre incontri con i cittadini

Martedì 23 ottobre, a Monti; mercoledì 24 ottobre a Lecchi e giovedì 25 ottobre a Gaiole

La Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti organizza degli incontri con la cittadinanza per far conoscere alla comunità il prezioso lavoro svolto dai volontari.Primo incontro martedì 23 ottobre, alle ore 21, al circolo ricreativo di Monti. Secondo appuntamento mercoledì 24 ottobre, alle ore 21, al circolo ricreativo di Lecchi. Infine terzo appuntamento giovedì 25 ottobre, alle ore 21, a Gaiole in Chianti, nella sede della società Filarmonica.Durante le serate verranno mostrati dei filmati su come comportarsi in caso di emergenza.“Invito i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa – commenta il sindaco di Gaiole in Chianti Michele Pescini – e a sostenere la fondamentale attività garantita dalla Misericordia sul territorio.”