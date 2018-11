I Vigili del Fuoco del comando di Siena, sono intervenuti attorno alle 12 di oggi, mercoledì 21 novembre a Gaiole in Chianti, in via Verdi, per un incidente stradale nel quale una vettura è uscita per cause in corso di accertamento fuori dalla sede stradale ed è rimasta capovolta in un fosso privo di acqua.Il conducente, un 90enne, è rimasto all’interno dell’abitacolo, e dopo l’estrazione congiunta tra Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, il medico ha constatato il decesso dell’uomo. Al termine delle operazioni di soccorso il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura.