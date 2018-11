Bimbo di due anni annega in piscina

Attorno alle 16 di ieri, domenica 25 novembre, in località podere Casanova a Gaiole in Chianti, un bimbo di due anni è affogato in una piscina. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il bambino stesse giocando nel giardino assieme alla madre e alla nonna quando si sarebbe diretto verso la piscina cadendo nell'acqua. Tutti coloro che erano al podere hanno tentato di salvarlo e l'intervento dei medici del 118 intervenuti sul posto è stato purtroppo vano. I Carabinieri indagano sull'accaduto.IN AGGIORNAMENTO