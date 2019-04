Gaiole in Chianti: il nido comunale Marcondirondello struttura al top secondo l’indagine della Regione

La recente indagine effettuata dalla Regione Toscana, sui nidi d’infanzia, attesta l’alto livello qualitativo dell’offerta del nido comunale Marcondirondello di Gaiole in Chianti, che ottiene i massimi voti su tutti gli aspetti analizzati.La valutazione è stata promossa dalla Regione Toscana come momento di verifica su 780 nidi attivi al 31 dicembre 2016, al fine di programmare successivamente possibili piani di miglioramento. Il questionario di valutazione sui servizi 0-3 anni è stato strutturato a seguito di un’osservazione diretta a cura di una coppia di rilevatori, che insieme, hanno visitato le varie strutture tra febbraio e giugno 2018.Il nido comunale di Gaiole in Chianti ha dimostrato ottimi standard qualitativi ed è stato “promosso a pieni voti” in tutte le voci: dimensione dell’ambiente, spazio, arredi e materiale; assetto organizzativo; programmazione del servizio; relazioni e processi di esperienza; relazione con le famiglie, altri servizi e il territorio; costo per bambino; riportando una media di punteggi che si colloca veramente molto vicino al voto massimo.