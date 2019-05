Gaiole si colora con il Mercato dei Fiori

Domenica 2 giugno, dalle 10 alle 19 in piazza Ricasoli

E’ tempo di decorare le case con piante e fiori: domenica 2 giugno, dalle 10 alle 19, a Gaiole in Chianti, torna il tradizionale appuntamento primaverile con il Mercato dei Fiori: piazza Ricasoli si riempirà di tante diverse essenze in occasione della tradizionale mostra-mercato, che vedrà floricoltori e vivaisti provenienti della Toscana esporre le loro migliori creazioni. La piazza principale si trasformerà in uno splendido giardino per accogliere visitatori e appassionati del green.L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata con la collaborazione del Comune di Gaiole in Chianti, è quello di sostenere e valorizzare le aziende locali del settore.